Adalet Bakanlığı'ndan CHP liderine tepki

T24- Adalet Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mehmet Haberal AİHM'deki davaya gönderilen belgelerin sahte olduğunu söyledi" yönündeki açıklaması konusunda "Bu kadar önemli bir iddianın mesnetleriyle birlikte dile getirilmesi gerekirken, bu konuda hiç bir açıklama yapılmamıştır! Hangi bilgi ve belgelerin 'sahte' olduğunun belirtilmesi halinde iddia ile ilgili gerekli incelemeler yapılacaktır" diye tepki gösterdi.



Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Kasım 2011 günü Silivri Cezaevini ziyareti sırasında, "AİHM'ne sahte rapor gönderilmesi" ne ilişkin ifadelerine yer verildiği hatırlatıldı. Adalet Bakanlığı, benzer davalara yapılan savunma prosedürünü şöyle anlattı:



"AİHM nezdinde yapılan savunmalar; Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, ilgili Bakanlık ve kurumların hazırladığı bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Hükümet savunmasını hazırlamadan önce Adalet Bakanlığı ve bağlı birimler ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimlerden bilgi, belge ve görüş istemiştir Bakanlığımız; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, HSYK ve Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından elde edilen bilgi ve belgeler ile görüş yazısını Dışişleri Bakanlığına göndermiş, Dışişleri Bakanlığı doğrudan Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerden aldığı görüşler ile Bakanlığımızın görüşlerinden yararlanarak ülke savunmasının son halini hazırlayarak AHİM'e sunmuştur."



Adalet Bakanlığı ayrıca bu kadar önemli bir iddianın mesnetleriyle birlikte dile getirmesi gerektiğini belirtirken, "Bu konuda hiç bir açıklama yapılmamıştır! Hangi bilgi ve belgelerin 'sahte' olduğunun belirtilmesi halinde iddia ile ilgili gerekli incelemeler yapılacaktır" çağrısında bulundu.