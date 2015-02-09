Adalet Bakanlığı'ndan asayiş raporu: Hırsızlık, cinayet ve cinsel suçlarda patlama

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı rapor, suçlarda yaşanan patlamayı ortaya koydu. 2009 ile 2013 yılları arasında kıyas yapan rapora göre, hırsızlıktan cinayete, cinsel suçlardan yaralamaya kadar her suçta artış yaşandı. Raporun sonunda, “suçlular için öngörülen cezaların ağırlaştırılması, cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi” talebinde bulunuldu.

Zaman'dan Bayram Kaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’deki asayiş sorununun ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. CTE Genel Müdürlüğü, 2009-2014 yılları arasında cezaevlerinde kalmış tutuklu ve hükümlüler üzerinde araştırma yaptı. Araştırma sonunda hazırlanan raporda, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve cinsel suçlardaki artış dikkat çekiyor. Rapora göre, 2009 yılında 21 bin 716 kişi adam öldürme suçundan ceza alırken, bu rakam 2013’te 25 bin 611’e yükseliyor. Yine 2009’da uyuşturucu kaynaklı suçlardan 23 bin 82 kişi ceza alırken, 2013 sonunda bu suçtan hapse atılan kişi sayısı 24 bin 890 olarak kayıtlara geçiyor.

Rapor, özellikle son dönemde hırsızlık, yaralama ve cinsel suçlarda yaşanan artışı ortaya koyuyor. 2009 yılında yaralamadan ötürü 7 bin 286 kişi hakkında güvenlik birimleri tarafından işlem yapılırken, bu rakam 2013’te 15 bin 817’ye yükseldi. Yine aynı dönem içerisinde de hırsızlık suçlarından dolayı ceza alan sayısı 2009’da 14 bin 89 iken, söz konusu rakam 2013’te 22 bin 480 oldu. En fazla artış ise cinsel suçlardan dolayı verilen cezalarda yaşandı. Buna göre, 2009’da 7 bin 100 kişi cinsel suçlardan dolayı cezaevi yolunu tutarken, bu rakam 2013’te 12 bin 585 olarak gerçekleşti.

Her 3 kişiden biri aynı suçtan dolayı tekrar cezaevine giriyor

Raporda, önemli bir gerçeğin daha altı çiziliyor. Bir suçtan dolayı ceza alan bir tutuklunun serbest kaldıktan sonra aynı suça yeniden teşebbüs ettiğine dikkat çekiliyor. Bununla ilgili şu bilgilere yer veriliyor: “Cezaevinden tahliye edilen bazı suçluların yeniden suç işleyip cezaevine döndükleri bir gerçektir. Bu durum bazı suçlular açısından cezaevinin, caydırıcı bir işlevi yerine getiremediğini veya cezaevindeki ıslah çalışmasının yetersiz ve başarısız olduğunu akla getirmektedir. 2013 yılı içerisinde cezaevine giren 202 bin 700 hükümlü ve tutukludan 59 bin 896’sı aynı suçtan dolayı yeniden cezaevine girmiştir. Bu ise yüzde 30’a tekabül etmektedir.” Bunun önüne geçilmesi için de, “Suçlular için öngörülen cezaların ağırlaştırılması, cezaevlerindeki insanî koşulların iyileştirilmesi ile cezaevi alternatifi yaklaşımların ve kurumların geliştirilmesi” talebinde bulunuyor.

Tutuklu ve hükümlü sayısı 150 bin 866

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye genelinde 361 cezaevi bulunuyor. Bunlardan 308’i kapalı cezaevi iken, 51’i açık ve 2’si de çocuk eğitim statüsünde. Ceza infaz kurumlarında 25 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla 142 bin 851’i adli suçlardan, 2 bin 221’i çıkar amaçlı örgüt suç örgütü ve 5 bin 794’ü de terör suçlularından olmak üzere toplam 150 bin 866 hükümlü ve tutuklu yer alıyor.