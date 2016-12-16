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Adalet Bakanlığı'ndan "Ahmet Türk'e kelepçeli muayene" açıklaması

Türk'ün kelepçe takılmasını istememesi sebebiyle hastaneye götürülmediği belirtilmişti

16 Aralık 2016 19:41

Adalet Bakanlığı, "Ahmet Türk, Silivri Devlet Hastanesine olan sevklerine, 30 Kasım 2016 tarihli dilekçesinde avukatı ile görüş yapacağı için, 6 Aralık 2016 tarihli dilekçesi ile de gerekçe belirtmeksizin gitmeyeceğini bildirmiştir" açıklamasını yaptı.

Birgün'ün haberine göre, Adalet Bakanlığı'ndan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ahmet Türk'ün, kelepçeli muayene dayatıldığı için hastaneye gitmediği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ahmet Türk, Silivri Devlet Hastanesine olan sevklerine, 30 Kasım 2016 tarihli dilekçesinde avukatı ile görüş yapacağı için, 6 Aralık 2016 tarihli dilekçesi ile de gerekçe belirtmeksizin gitmeyeceğini bildirmiştir" açıklamasında bulunuldu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ahmet Türk'ün kelepçeli muayene dayatıldığı için hastaneye gitmediği" şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama ihtiyacı duyulduğu bildirildi.

Ahmet Türk'ün, 12 Aralık'ta Silivri Devlet Hastanesi'ne sevkinin gerçekleştirildiği ve muayenesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ahmet Türk, Silivri Devlet Hastanesine olan sevklerine, 30 Kasım 2016 tarihli dilekçesinde avukatı ile görüş yapacağı için, 6 Aralık 2016 tarihli dilekçesi ile de gerekçe belirtmeksizin gitmeyeceğini bildirmiştir. Diğer hükümlü ve tutuklularda olduğu gibi Ahmet Türk'ün de tedavisine ilişkin bütün işlemler, 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük'ün 'Hastaneye sevk' başlıklı 115. maddesi ve hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri de 116. maddesine göre yerine getirilmektedir."

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