Adalet Bakanlığı'ndan Adli Tıp savunması!

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'Kurumda büyük yoğunluk var'

'2011 sonuna uzayan randevuları 1 yıl öne çektik'

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cinsel suçlardan dolayı mağdur olan çocuklar hakkında Adli Tıp Kurumu'nda bulunan dosyaların büyük bölümünün 2010 yılı içinde sonuçlandırılabileceği belirtildi.Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, cinsel saldırı mağduru çocuklara Adli Tıp Kurumu'nca geç rapor verildiği yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.Açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesinde düzenlenen ''cinsel saldırı'' ve 103. maddesinde yer alan ''çocukların cinsel istismarı'' suçlarıyla ilgili olarak verilecek cezanın belirlenmesi bakımından mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığının araştırılmasının gerektiği ifade edildi.Açıklamada, Türkiye genelinde bu tür suçlar hakkında başlatılan bütün soruşturma ve davalarda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesi nedeniyle bir yoğunluk meydana geldiği ve kurum tarafından raporların düzenlenmesinin geciktiği belirtilerek şöyle denildi:''Bakanlığımızca bu konuda meydana gelecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla öncelikle 3 çocuk psikiyatrisi uzmanı bulunan Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'na Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 yeni uzman atanması sağlanmıştır. Türkiye'de çocuk psikiyatrisi uzmanı sayısının sınırlı olmasına rağmen mecburi hizmet kurası çeken 5 uzmandan 2'sinin Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilmesi, bu konuya verilen önemi göstermektedir.''Mağdur çocukların muayenesi için 2011 yılı sonlarına kadar uzayan randevuların bu görevlendirmelerden sonra 1 yıl öne çekildiği belirtilerek, ''Uzmanlara göre cinsel suçlarda beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için bilimsel olarak 6-7 aylık sürenin beklenmesi gerekmektedir. Şu anda bu sürenin bitiminden itibaren 1-2 aylık süreler içinde muayeneler yapılabilmektedir. Cinsel suçlardan dolayı çocuk mağdurlar hakkında Adli Tıp Kurumu'nda bulunan dosyaların büyük bölümü 2010 yılı içinde sonuçlandırılabilecektir. Yeni gelen dosyalar ise 6-7 aylık bekleme süresi nedeniyle 2011 yılı başlarında ele alınacaktır'' denildi.Kanun uyarınca bu raporların Adli Tıp Kurumu dışında çocuk psikiyatrisi uzmanı bulunan diğer sağlık kuruluşlarınca da verilebilmesi nedeniyle cumhuriyet başsavcılıklarına bilgilendirme mahiyetinde bir yazı gönderildiği kaydedilen açıklamada, yazının ekinde Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen, kadrolarında çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların listesine yer verildiği ifade edilerek, ''Gerektiğinde Adli Tıp Kurumu dışında çocuk psikiyatrisi uzmanı bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı diğer sağlık kuruluşlarından da rapor alabilecektir'' ifadesine yer verildi.