-ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Adalet Bakanlığı, ''Silivri Cezaevinde taşınma sırasında tutuklulara akşam yemeği ile sabah kahvaltısı verilmediği, kötü muamele yapıldığı, cezaevinin inşaat halinde olduğu ve yeterince ısıtılmadığı'' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde, ''Silivri Cezaevinde taşınma sırasında tutuklulara akşam yemeği ile sabah kahvaltısı verilmediği, tutuklulara kötü muamele yapıldığı, cezaevinin inşaat halinde olduğu ve yeterince ısıtılmadığı'' yönünde iddiaların gündeme getirildiği belirtildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, inşaatları devam ettiği için daha önce açılmayan 1 ve 2 nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının inşaatlarının tamamlanmasının ardından faaliyete alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Söz konusu cezaevlerinde inşaat faaliyetleri ve diğer eksiklikler tamamlanmış olup, binaların ısıtılması konusunda da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca kampüsteki diğer binalar ile Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumlarından yeni açılan bölümlere hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Bu nakiller sırasında hükümlü ve tutuklulara akşam yemeği ile sabah kahvaltısı verilmiştir. Akşam yemeği ile sabah kahvaltısı verilmediği ve bazı tutuklulara kötü muamele yapıldığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca cezaevinin inşaat halinde olduğu ve yeterince ısıtılmadığı iddiası da doğru değildir.''