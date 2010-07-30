-ADALET BAKANLIĞINDAN "YOL TAZMİNATI" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ortak havuzda biriken yargı personeli yol tazminatlarının, ''Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğü girdikten sonra personele ödenmeye başlanacağını bildirildi. Açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan 'Yargıda Havuz Problemi'' başlıklı haberde, yargı personeline dağıtılan yol tazminatları (havuz parası) konusunda eksik ve yanlış bilgiler verildiği ifade edildi. 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Giderleri ve Tazminat Verilmesi Hakkındaki Kanun gereğince keşif, haciz, otopsi ve benzeri işlemler için öngörülen yol tazminatı ücretlerinin bir bölümünün, oluşturulan ortak havuza aktarılarak gelir dengesi sağlanması amacıyla tüm personele eşit şekilde dağıtıldığı belirtildi. Ancak bu yol tazminatlarından bir havuz oluşturulmak suretiyle adli personele yapılan ödemelerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı nedeniyle 21 Kasım 2008'de durdurulduğuna işaret edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu tarihten itibaren ortak havuzda biriken yol tazminatlarının personele dağıtılması amacıyla Bakanlığımızca 3717 sayılı kanuna ilişkin bir değişiklik tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı 6009 sayılı 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamına alınarak 23 Temmuz 2010 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş, ancak henüz yürürlüğe girmemiştir. 21 Kasım 2008'den kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ortak havuzda biriken paralar, Kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğü girdikten sonra personele ödenmeye başlanacaktır.''