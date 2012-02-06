-Adalet Bakanlığı'ndan "Rüşvete af" açıklaması ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Adalet Bakanlığı, kamuoyunda 3. Yargı Paketi ile rüşvet suçuna af niteliğinde düzenleme getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak 2012 tarihi itibarıyla TBMM'ye sevk edilen ''Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Tasarı''da, rüşvet suçuna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı belirtildi. Tasarıda yer alan rüşvet suçuna ilişkin düzenlemelerin yolsuzluk suçlarıyla daha etkin mücadele ve Bakanlığın üyesi olduğu Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu tavsiye kararlarının karşılanması amacıyla yapıldığı anımsatılan açıklamada, yapılan düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'nun 254'üncü maddesinde düzenlenen rüşvet suçunda etkin pişmanlık hükmünün yeniden ele alındığı vurgulandı. Bu düzenlemeye göre, rüşvet alan, rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisi ile anlaşmaya varan kişinin ve rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için durumun resmi makamlarca öğrenilmeden önce pişmanlık duyarak durumdan yetkili makamları haberdar etmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu maddede yapılan değişikliğin amacı, rüşvet suçunun varlığı halinde bu suçun ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmaktır. Şöyle ki rüşvet suçunu işleyen ya da bu suça iştirak eden kişiler, söz konusu düzenleme gereğince ancak rüşvet eylemi resmi makamlarca öğrenilmeden önce yetkili makamların haberdar edilmesi ve rüşvet konusu menfaatin yetkili makamlara aynen teslim edilmesi durumunda bu hükümden faydalanabileceklerdir. Yürürlükteki mevcut düzenlemede etkin pişmanlık hükümleri, kişiler hakkında ceza soruşturması başlamadan önce itirafta bulunmaları durumunda söz konusu olabilmektedir. Tasarıda yapılan değişiklikle, etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için kanunen öngörülen zaman aralığı şüphelinin aleyhine olacak şekilde daha da daraltılmaktadır. Böylece söz konusu düzenleme ile rüşvet suçuna karışan kişiler, rüşvet olgusunu daha hızlı ortaya çıkarmaya zorlanmış olmaktadır. Kaldı ki etkin pişmanlık hükümlerine ilişkin düzenleme ilk defa bu tasarı ile getirilen bir düzenleme değildir.'' Genel olarak etkin pişmanlık hükümlerinin ceza adalet sisteminde benimsenmesinin temel amaçlarından birinin karmaşık suç ilişkilerini ortaya çıkarmak ve bu tür suçlar ile mücadelede etkinliği sağlamak olduğu işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Sonuç olarak, bir kısım görsel ve yazılı basında yer aldığı gibi, tasarıdaki düzenlemenin amacı rüşvet suçuna af getirmek olmayıp, aksine yolsuzlukla mücadele kapsamında rüşvet ve benzeri suçlarla mücadelenin daha da etkin hale getirilmesidir.''