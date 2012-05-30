Adalet Bakanlığı'ndan 25 savcıya siber suç eğitimi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/ Ankara

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bazı cumhuriyet savcılarının “Bilişim Savcısı” olarak görevlendirildiğini ve bazı illerde de siber suçlara bakan mahkemelerin olduğunu söyledi. 25 savcıya da siber suçlar eğitimi verildi. Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) hayata geçmesiyle haftalarca süren “adli sicil kaydı”, “nüfus cüzdanı” çıkarma işlemlerinin bir dakikaya indiği anlaşıldı.

Bakanlık: Kamuda ödüllendirme sistemi olmalı

Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu, Adalet Bakanlığı yetkililerini dinledi. Bakanlık’ın komisyona sunduğu öneriler şöyle: Aynı kurumda birden fazla bilişim birimi yapılandırılmamalı. Rekabetçi ve yeterli bilişim ağ altyapıları sağlanmalı. Bakım anlaşmalarının ve lisans alımları devlet adına tek elden yapılmalı veya çerçevesi belirlenmeli. Kurumlar arası entegrasyon e-devlet kapısı üzerinden tek elden yapılmalı. Kamuda ceza sistemi karşısında ödüllendirme mekanizması getirilmeli. Kamu projelerinin ihracat altyapısı oluşturulmalı. Kamuda ortak ihtiyaçlar için mükerrer yatırım yapılmamalı. PARDUS, geliştirilip yaygınlaştırılmalı.

UYAP’la mükerrer kayıt sorunu kalktı

Komisyonda, Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) kazanımlarına yer verildi. Avukatlara ve vatandaşlara elektronik ortamda erişim imkanı sağlayan proje, birçok alanda vatandaşın çilesine son verdiği görülüyor. 34 bin 408 avukat UYAP’ı kullanıyor. Projeyle, kağıtla yürüyen işler azaltıldı. Mükerrer kayıt sorunu kalktı. Mahkemelerde, yazı oluşturma 3 dakikaya indi. 15 güne kadar beklenen “adli sicil” ve “nüfus kağıdı” artık bir dakikada çıkarılıyor. 20 güne uzanan dosya nakilleri ise 2-3 dakikaya düştü.