Adalet Bakanlığı'nda 'yargı durdurana kadar geçecek zaman yeter' uzlaşması

17 Aralık’ta İstanbul’da başlayan, aralarında bakan çocuklarının da olduğu şüphelilere yapılan operasyondan üç gün sonra Adalet Bakanlığı toplantı salonunda özel bir toplantı yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 20 Aralık’taki toplantıya o sırada Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, Muammer Güler’in istifasından sonra kurulan yeni kabinede İçişleri Bakanı olan Efkan Ala, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden üst düzey yetkililer, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara TMK. 10.Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekili Murat Esen, ceza hukukçusu Prof.Dr. İzzet Özgenç ve bazı hukukçular katıldı.

Toplantıya katılan isimler, 17 Aralık’ta yapılan operasyon eşliğinde, bir gün sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğini masaya yatırdılar. Alınan bilgiye göre, salonda bulunan hukukçulardan bazıları bu değişikliğe, Anayasa'ya aykırı olduğu ve olumsuz neticelerinin olabileceğini görüşüyle itiraz etti. Ceza hukukçucu Özgenç’in ise bu eleştirilere, “Olağanüstü hal dönemini yaşıyoruz. Bu yüzden yönetmelik değişmesi lazım. İtiraz etseler dahi idari yargıdan yürütmeyi durdurma kararı alınana kadar yönetmelik değişikliği etkili olur” dediği, bu görüşe Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Efkan Ala ve Sadullah Ergin’in de katıldığı öğrenildi.

Toplantıda, yönetmelik değişikliğinin bir hafta bile yürürlükte kalmasının krizin aşılması için yeterli olduğu görüşünde uzlaşıldığı belirtildi.

Yargı talimatıyla çalışan kolluk görevlilerini amirlerine bilgi vermeye zorlayan Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliğinin yürürlüğü, Danıştay tarafından yaklaşık bir hafta sonra durdurulmuştu.