Adalet Bakanlığı'nda operasyon, hâkimden 'Kurtuluş Savaşı' mesajı

Arzu Yıldız Ankara

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi'nde 8 hakim görevden alındı. Başkan Yardımcısı Ali Rıza Çam, veda mesajında, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı emrini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 8 hakim görevden alındı. Hakim ve savcıların soruşturmaları takip ettiği UYAP sisteminin geliştirilmesinde etkin rol oynayan hakimler Ali Rıza Çam, Yüksel Çakır, Güray Batur, Süleyman Türkaslan, Ahmet Kanmaz, Hüseyin Öner ve Abdullah Uslu bu akşam (8 Şubat 2014) 18:00'de görevden alındıkları bildirildi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda başkan ve başkan yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Çam, UYAP üzerinden attığı veda maili ile görevden alındığını duyurdu. 2011 yılı Nisan ayından beri Bilgi İşlem'de görev yapan Çam’ın veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli arkadaşlarım, Bilgi İşlem Dairesinden hakim arkadaşlarım Yüksel Çakır, Güray Batur, Süleyman Türkaslan, Ahmet Kanmaz, Hüseyin Öner, Abdullah Uslu, Hasan Hüsnü Bilgin ile beraber ayrılmak durumundayız. Bu süreçte aranızda olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu 10 yıllık süreçte ülke ve yargı adına başta UYAP olmak üzere çok güzel kazanımların bir parçası olmak bizim için ayrı bir onurdu. Bundan sonraki zamanda bakanlığın farklı birimlerinde yargı ve ülkemiz için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz ve sizlerle yaşamış olduğumuz bu güzellikleri daima hayırla yad edeceğiz.

Şahsım adına sizlerin, hepinizin UYAP’ı bu noktaya getiren heyecanınızın, dinamizmin ve fedakarlığın hiç dinmemesini temenni ediyorum. Esasen sizlerdeki bu heyecanı Kurtuluş Savaşı'nda “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” emrini alan ve düşmanı önüne katarak denize döken Mehmetçiğin heyecanından farksız olduğunu düşünmekteyim. Ben de kendimizi aranızda bir nefer olarak addederek elimizden geleni katmaya çalıştım. Doğruluktan ayrılmamaya, işimi en iyi şekilde yapmaya ve kimseyi incitmemeye gayret ettim. Çok güzel günler yaşadım aranızda.

UYAP’ın yaygınlaştırılmasında sahadaki arkadaşlarımızın ülkenin her yanına gerektiğinde ceplerinden harcama yaparak koşturması tam bir fedakarlık örneğidir. Merkezde çalışan arkadaşlarımın hiçbir beklentisi olmaksızın kaç gece sabahlamasına şahit oldum. UYAP’ı UYAP yapan bu fedakarlık ve özverilerdir. Sizlerin emeklerini taçlandıran uluslararası ödüllerde teknoloji alanında ülkemizin bayrağını dalgalandırmak da eşsiz hatıralarım arasında. Hangi birini anlatayım, yazmak haftalar sürer.

Hasılı güzel günlerdi benim için ve bizim için. Buraya kadarmış, şimdi ise ayrılık vakti. Siz UYAP kahramanlarından tek dilediğim bu bayrağı dalgalandırmaya devam etmenizdir. Benden yana herkese hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal ediniz.”

Görevden alınan 8 hakimin yerlerine getirilecek isimler henüz açıklanmadı. Görevlerine son verilen hakimlerin Yargıtay’a tetkik hakimi olarak atanabilecekleri öğrenildi.