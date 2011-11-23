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Adalet Bakanlığına yeni müsteşar ANKARA (A.A)

23 Kasım 2011 16:35

-Adalet Bakanlığına yeni müsteşar ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın emekli olmasıyla boşalan müsteşarlık görevine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Birol Erdem getirildi.  Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birol Erdem, görevini Ahmet Kahraman'dan törenle devraldı.  Devir-teslim nedeniyle Adalet Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen törene, Erdem ve Kahraman'ın yanı sıra, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları ve bakanlığın diğer üst düzey bürokratları katıldı. 

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