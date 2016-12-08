Adalet Bakanlığı'na göre işkence iddiaları 'FETÖ'nün işi

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası tutuklanan kişilere işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada "Fetullahçı Terör Örgütü başta olmak üzere terör örgütleri tarafından cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik asılsız iddiaların ve yalan haberlerin maksatlı olarak gündeme getirildiği bilinmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında, hasta tutuklu sayısı ve işkence iddialarıyla ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" başlıklı 16. maddesine değinilen açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un 16/6. maddesi kapsamında, devlet veya üniversite hastanelerinin sağlık kurulu raporlarına göre hastalığı tespit edilen ve işlemleri Adli Tıp Kurumu aşamasında devam eden hasta hükümlü ve tutuklu sayısı 151'dir." bilgisi verildi.

"İşkence söz konusu değil"

Bakanlıktan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki işkence iddialarına ilişkin yapılan diğer açıklamada ise cezaevindeki tekli odada kalırken, İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla çoklu odaya alınan H.Ş'nin, kendisine işkence yapıldığını iddia etmesi üzere savcılıkça darp cebir raporu alındığı, raporda herhangi darp ve cebir izi olmadığının belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumda barındırılan A.E.E'nin de bulunduğu odaya yasal mevzuat hükümleri uyarınca arama yapmak için girilmiş, hükümlü arama esnasında elinde bulunan notu avcunun içine saklamış, görevli personele vermemek için direnmiştir. Görevli personel tarafından orantılı güç kullanılarak notlar elinden alınmış, hükümlünün elinde ve parmağında herhangi bir kırılma olmamıştır. Bu yönde sözlü ya da yazılı olarak bir şikayeti bulunmamaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan bu tür yalan haberlerin maksatlı olarak gündeme getirildiği değerlendirilmektedir."

"Hiçbir hükümlü ve tutukluya işkence yapılmasının söz konusu olmadığı" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle bir kısım basın yayın organları tarafından gündeme getirilen bu tür haberlerin ardından yapılan araştırma ve incelemelerde iddiaların tamamının yalan olduğu tespit edilmektedir. Fetullahçı Terör Örgütü başta olmak üzere terör örgütleri tarafından cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik asılsız iddiaların ve yalan haberlerin maksatlı olarak gündeme getirildiği bilinmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu tür haberlere kesinlikle itibar edilmemelidir."