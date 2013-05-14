Adalet Bakanlığı'na göre 10 yılda tutuklu ve hükümlü sayısı 3 kat arttı!

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tutuklu ve hükümlülerin verdikleri beyanlara göre, cezaevlerinde 79 öğrencinin cezaevinde olduğunu bildirdi.

Ergin, son 10 yılda 93 ceza infaz kurumunun hizmete girdiğini, 1 milyar 64 milyon 29 bin lira harcama yapıldığını söyledi. Bakanlık verilerine göre, 2002-2012 arasında tutuklu ve hükümlü sayısı üç kat arttı.

Adalet Bakanlığı, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın soru önergesini cevaplandırdı. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü öğrenci sayısını verdi. Tutuklu ve hükümlüler arasında üniversite öğrencilerinin sayısının belli olmadığını ancak, beyanlarına göre bu sayının 79 olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Ergin, bunlardan 15’inin hükümlü, 64’ünün tutuklu olduğunu söyledi.

Bakanın CHP’li Aldan’a verdiği yanıtlar şöyle:

-04/02/2013 tarihi itibarıyla, ceza infaz kurumlarında bulunanlardan, kuruma kabul esnasında üniversite öğrencisi olduğunu beyan edenlerin toplam sayısının 79 olduğu; bunlardan 15'inin hükümlü, 64'ünün ise tutuklu olduğu;

-2002-2012 yılları arasında göz altına alman üniversite öğrencisi sayısı ve aynı yıllar arasında üniversite öğrencileri hakkında sonuçlanan dava sayısına ilişkin Bakanlığımızda istatistiki veri bulunmadığı;

- 2002-2012 yılları arasında toplam 214 ceza infaz kurumunun kapatıldığı, 72 adet yeni ceza infaz kurumu ile 21 adet ek bina yapımı olmak üzere toplum 93 ceza infaz kurumunun hizmete alındığı; gerçekleştirilen yapım işleri için toplam 1.064.029.000,00 TL tutarında harcama yapıldığı;

- Hâlen yapımı süren 34 ceza infaz kurumunun bulunduğu; bu inşaatların 2013 ve 2014 yılları içinde tamamlanmalarının öngörüldüğü anlaşılmıştır.

2002-2012 yıllan arasında ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin, 31 Aralık tarihi esas alınarak yıllar itibarıyla hazırlanan liste şöyle: