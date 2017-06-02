Adalet Bakanlığı, yurt dışındaki 'FETÖ' şüphelilerini vatandaşlıktan çıkaracak

Adalet Bakanlığı, "FETÖ" suçlaması bulunan ancak yurtdışında bulunması dolayısıyla tahkikat yapılamayan şüphelilere "Yurda dön" çağrısı yapacak. Şüphelilerin 3 ay içinde ülkeye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılacağı ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre, Bakanlık yurt dışında bulunan isimlere Resmi Gazete üzerinden “Yurda dön” çağrısı yapacak. Eğer bu kişiler 3 ay içerisinde ülkeye giriş yapmazsa Türk vatandaşlığından atılacak.

KHK’ya göre, Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Anayasa’yı ihlal”, “Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı”, “Yasama organına karşı suç”, “Hükümete karşı suç”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan”, “Silahlı örgüt” ve “Silah sağlama” başlıklarındaki suçlar nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Türk vatandaşları yurtdışında ise mahkeme 1 ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla isimlerini Adalet Bakanlığı’na bildirecek.

İlk bildirim Gülen için

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mayıs’ta Fethullah Gülen’in vatandaşlıktan çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. 680 sayılı KHK’daki düzenlemeye atıfta bulunan mahkeme, bakanlığa gönderdiği yazıda, “Yargılanması devam eden sanık Fethullah Gülen’in savunması alınamadığından ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı halde bu sanığın yurtdışında bulunduğu anlaşıldığından gereğinin takdir ve ifası, KHK hükmü gereğince Adalet Bakanlığı’na sunulmuştur” ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iade süreciyle ilgili “Vatandaşlıktan çıkarmış olsanız bile bir birey sizin ülkenizde suç işlemişse onu talep edebilirsiniz. Vatandaşlıktan çıkardık ve aklandı diye bir şey söz konusu olamaz” açıklamasını yaptı