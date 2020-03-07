Adalet Bakanlığı: Yeterli talebin olduğu her cezaevine kreş, anaokulu ve lise açılacak

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalamaya hazırlanıyor.



İki bakanın 9 Mart Pazartesi günü imzalayacağı işbirliği protokolü çerçevesinde Adalet Bakanlığı cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracak.



Protokol kapsamında işyurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak.



İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan yaklaşık 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinde, 40 bininin diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanacağı öngörülüyor.

Protokol gereği, yaklaşık 2 bin 500 yeni öğretmen istihdam edilecek.