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Adalet Bakanlığı yargıya hızlandıracak

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Kanun Hükmünde Kararnameler bir çok yenilik getiriyor.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Kanun Hükmünde Kararnameler bir çok yenilik getiriyor. İnsan Hakları Daire Başkanlığı kuruluyor. HSYK yurtdışına hakim ve savcı gönderecek. Tutuklu ve hükümlüler için de esnek uygulamalar getiriliyor.
 




Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamede yargıyla ilgili önemli düzenlemeler var.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davaların daha etkin olabilmesi için Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı kuruluyor.


İnsan Hakları Daire Başkanlığı İnsan Hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması ve Türkiye aleyhine açılan davalarda "Dostane Çözüm Kurulu"na katılmak gibi görevleri yerine getirecek.


Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Kanun Hükmünde Kararname ile ayrıca aynı daire bünyesinde AİHM içtihatları uygulamacılara ulaştırılacak ve uygulama sonuçları hızla takip edilecek.



Hakim ve savcı sayısı artıyor


Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla mahkemelerde görev yapan hakim ve savcı sayısı artırılacak. 2 yıl olan staj süresi 5 yıl süreyle 1 yıla indirilecek.


Ayrıca tetkik hakimliğine atanabilmek için gerekli olan 5 yıl fiilen çalışma şartı 10 yıl süreyle uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak.



Yurtdışı eğitimi


Yargıtay Başkanlığı’nın boş bulunan memur kadrolarına da acilen atama yapılacak.


Hakim ve savcıların daha verimli olabilmeleri için yurtdışında eğitim yapabilme imkanı getirilecek.


Avukatlıktan hakimlik mesleğine geçişte uygulanan 35 yaş sınırı 45'e çıkarılacak.


Tüm yargı birimlerine hizmet veren ulusal yargı ağı projesi (UYAP) için kalifiye elamanları sözleşmeli alma imkanı getirilecek.



Adli tatil uzayacak


Yeni düzenleme arasında adli tatil süresi uzatılıyor. Adli tatil bundan sonra 20 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.


Hakim ve savcıların tamamı -nöbetçi olanlar hariç- adli tatilden faydalanarak yıllık izinlerini topluca kullanacak.



İnfaz koruma memurları


İnfaz koruma memurlarının iş verimini artırmak için bazı iyileştirmeler getirilecek.


İnfaz koruma memurlarının öğrencilik dönemi hizmet öncesi eğitim süresi 1 yıldan 5 aya indirilerek memur açığının kapatılması hedefleniyor.



Hükümlüye cenaze izni


Öte yandan, yeni yargı paketinde tutuklu ve hükümlülere de bazı esneklikler uygulanacak.


Tutuklu ve hükümlü eşinin yakınları da birinci derece akraba kapsamına girecek. Kayınpeder, kayınvalide de görüşe aile yakını gibi girebilecek.


İkinci derece dahil kayın hısımlarından birinin yani kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader veya baldızın ölümü halinde de tutuklu ve hükümlülere yol hariç iki günlük cenazeye katılma izin veriliyor.


 

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