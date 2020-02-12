ABD Adalet Bakanlığı 'Trump'ın arkadaşı Stone'un davasına müdahalede bulundu; savcılar istifa etti

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ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016'daki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasına Adalet Bakanlığı'nın müdahale etmesi tartışma yarattı.

Savcıların geçen sene farklı suçlamalardan suçlu bulunan Stone'un "7 ila 9 sene arası hapis yatması gerektiği" değerlendirmesinde bulunduktan sonra Trump, "Adalet yanlış uygulandı" diye tepki gösterdi. Bu açıklamanın ardından Adalet Bakanlığı, Stone'a teklif edilenden daha az hapis cezası verilmesi için girişimde bulundu.

Adalet Bakanlığı'nın davanın görüldüğü mahkemeye gönderdiği bildiride, "Daha önce ABD tarafı tarafından gönderilen belgeler Adalet Bakanlığı'nın bu davada uygun bir ceza olması görüşüne uygun değildir" ifadeleri yer aldı.

Karara tepki olarak davada görev alan 4 savcı davadan istifa etti. Demokratlar, Stone davasının bağımsız işlemesi için çağrıda bulundu.

Stone geçen sene adaletin sağlanmasını önleme, Kongre'ye yalan söyleme ve tanık değiştirme gibi suçlamalardan suçlu bulunmuştu.