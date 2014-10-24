Adalet Bakanlığı, Sisi'ye soruşturma izni vermedi

Adalet Bakanlığı "Sisi insanlığa karşı suç işledi" iddiasına “Bu konudaki soruşturma ve kovuşturma, barış esasına dayalı diplomatik ilişkileri olumsuz etkileyecek bir sonuç doğurur” gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

Aralarında gazeteciler Abdurrahman Dilipak ve Nevzat Çiçek'in de bulunduğu bir grup, geçtiğimiz yaz Mısır'da yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak dönemin Genelkurmay Başkanı ve Mısır savunma Bakanı Abdülfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el Baradey, El Ezher Üniversitesi Şeyhi Ahmed el Tayyib, Kıpti Kilisesi patriği Papaz II Tevadro Süleyman, Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim ve Selefi Nur Partisi'nden Muhammed Abdülaziz hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.



‘İnsanlığa karşı suç işledi’



DHA'da yer alan habere göre, şikayetçiler, 30 Haziran 2013 tarihinde Mısır'da yaşanan darbede, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiğini, çıkan olaylarda yüzlerce kişinin öldüğünü, insan hakları ihlalleri yaşandığını öne sürerek, Mısır'lı 6 yöneticinin “İnsanlığa karşı suç" işlediklerini öne sürmüştü.



Bakanlık izin vermedi



Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet savcısı Ercan Devrim, 18 Mart 2014 tarihinde Adalet Bakanlığı'na başvurarak soruşturma izni istedi. Adalet Bakanlığı 18 Ağustos 2014 tarihli , “ Türkiye 'de soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için failin Türkiye'de bulunması, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan bir yükümlülüğünün olması ve yapılacak soruşturma ve kovuşturmanın Türkiye'nin barış esasına dayalı diplomatik ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek bir sonuç doğurmaması, Türk Milleti'nin ve bir parçasını oluşturduğu Dünya Milletler Topluluğu'nun varlığı ve geleceği açısından da yararlı olması hususlarının gerçekleşmesi ve değerlendirilmesi gerektiği," şeklindeki yazısı ile soruşturmaya izin vermedi. Bakanlığın izin vermemesi üzerine soruşturmayı yürüten savcı Devrim, takipsizlik kararı verdi.



Takipsizliğe itiraz

Şikayetçilerin Avukatı Burak Turan, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak takipsizlik kararına itiraz etti.