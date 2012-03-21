Bakanlık: Pozantı'da 18 çocuk için tacizden adli işlem yapılmalı

T24 - Adalet Bakanlığı, Pozantı M Tipi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili raporunda 18 tutuklu çocukla ilgili adli işlem, kurum müdürleri ve infaz koruma baş memurlarından oluşan 6 kişi hakkında da adli ve idari yönden işlem yapılmalı denildi.

ANKA'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pozantı M Tipi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili olarak Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetim Uzmanlarınca yapılan incelemeye ilişkin raporun sonuç bölümüne yer verildi. Raporun tam metninin, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan adli ve idari soruşturmalara dahil edilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği belirtildi.

Raporun sonuç bölümünde Pozantı M Tipi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuyla ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin olarak; özel denetimle ilgili olarak yapılan incelemede; cezaevindeki çocuklar, ceza infaz kurumu yöneticileri ve infaz koruma memurlarıyla yüz yüze görüşmeler yapıldığı kaydedilirken şu bilgilere yer verildi:

“Basında çıkan haberler, Ceza infaz kurumları izleme kurulu raporları ile T.B.M.M İnsan Hakları Komisyonu ve Adana İl İnsan Hakları Kurulu raporları,Hükümlü ve tutuklu mevcudu ile gruplandırmalara ait tespit ve inceleme tutanakları ile ekleri, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan Doktor Didem Gediz Gelegen Türkmen'e ait ses kaydı inceleme tutanağı ve CD, Basında fotoğrafları çıkan çocuklarla ilgili kayıt ve belgeler,verilen disiplin cezalarını gösterir listeler, FG kısaltmasıyla Taraf Gazetesinde haber olan eski tutuklu TT ile ilgili tespit ve inceleme tutanağı ile ekleri, Hükümlü ve tutukluların suç gruplarını gösterir listeler, Hükümlü ve tutukluların infaz bilgilerine ait cetveller, Yıllara göre hükümlü ve tutuklular tarafından verilen dilekçeler, gelen-giden mektuplar ve ziyaretçi sayılarını gösterir listeler, Kantinde satılan emtianın fiyatlarını gösterir liste, Hükümlü ve tutuklu beyanlarına ait inceleme tutanakları ile ekleri, Personelin beyanlarına ait inceleme tutanakları, İnsan Hakları Derneği ve Akdeniz Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden alınan yazı ve ekleri, Bina ve yerleşim durumu, sağlık, eğitim-öğretim ve psiko-sosyal yardım servislerinin işleyişiyle ilgili raporlar, Özel denetim kapsamında, daha önce çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmış çalışmalardan da yararlanılması düşünülmüş ve İHD Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi ile İHD Mersin Şubesi Sekreteri Avukat Çiğdem Altuntaş ve Mersin ili Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın Danışmalık Merkezi Pratisyen Hekimi Didem Gediz Gelegen Türkmen ile irtibata geçilmiş,

Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında ellerinde basına yansıyanların dışında başkaca bir bilgi ve belge veya hazırladıkları raporlar, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan pratisyen hekim Didem Gediz Gelegen Türkmen tarafından, gözaltı ve cezaevi deneyimi olan çocuklarla yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan ve Akdeniz Belediye Başkanlığı’nın 05/03/2012 tarihli ve 999-81 sayılı yazısı ile gönderilen “Toplumsal Travma Çalışmaları, Grup Çalışması Deneyimi Raporu” incelenmiş, bu raporda cezaevi ve gözaltı deneyimi olan çocukların duygu ve düşünceleri üzerine gözlemler yapıldığı ve bir takım genel izlenimler ortaya konulduğu, çocukların yaşadığı insan hakları ihlallerinin ortaya çıkmamasının üzerlerinde büyük bir travma yarattığı gibi hususların ele alındığı görülmüş, bu tespitler, kurumda kalan çocukların durumunun değerlendirilmesi, İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi’nin 06/03/2012 tarih ve 2012/33-03 sayılı yazılarıyla gönderilen, Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulundukları sırada maruz kaldıkları veya duyum yoluyla bilgi sahibi oldukları taciz, işkence ve kötü muamele ve hakaret iddialarına ilişkin Derneğe yapılan son resmi başvuru nüshaları, görüşme tutanakları ve sair belgeler, talep edilmiş ve detaylıca incelenmiştir.”

6 personel için adli ve idari işlem

Raporun sonuç bölümünde incelemeler ve alınan beyanların ardından yapılan değerlendirmelere ise şu şekilde yer verildi:

“-Kötü muamele ve cinsel taciz” iddiaları yöneltilen tutuklu çocuklar; E.U., Z.K., K.T., O.T., F.G., E.D., M.A., E.Ç., O.A., Z.T., R.İ., Y.T., M.S., S.B., B.Y., N.E., Y.T. ve F.D. (toplam 18 kişi) hakkında adli işlem yapılması gerektiği,

-Kurum idaresinin sorumluluğu bakımından konu değerlendirdiğinde; 15.09.2011 tarihinde kurumdan ayrılan dönemin kurum müdürü ile 05.09.2011 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan mevcut kurum müdürü, dönemin iki tane ikinci müdürü, iki infaz koruma baş memuru hakkında (toplam 6 kişi) adli ve idari yönden işlem yapılmasının yerinde olacağı,

-Hazırlanan raporun, adli ve idari yönden gereğinin yapılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, kanaatine varılmıştır.”