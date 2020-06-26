Adalet Bakanlığı 'nefret suçları' sorusunda topu AİHM'e attı

Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nın yaşam hakkı ihlali kapsamında nefret suçu istatistiklerine ilişkin sorusuna yanıt verdi. Bakanlık yanıtında AİHM başvurularına işaret ederek, yapılan başvurulara ilişkin ancak mahkemenin başvuruyu iletmesinin ardından haberdar olunduğunu belirtti. Yanıtta, "AİHM tarafından Ülkemize yapılan bildirimlerde, 'nefret suçları' bağlamında yapılan başvurular ile ilgili bir sınıflandırma yapılmadığından istatistik sunulamamaktadır" ifadeler yer aldı.

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle “2002-2019 yılları arasında yaşam hakkı kapsamında nefret suçlarına sebebiyet veren hak sayısı kaçtır?” sorusunu yöneltti.

Soruya yanıt veren Adalet Bakanlığı, AİHM'in Türkiye'ye yaptığı bildirimlerde "nefret suçları" kapsamında yapılan suçlarla ilgili bir sınıflandırma yapmadığını belirtti. Bakanlığın cevabı şu şekilde:

"I- Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 40. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Bakanlığımız hizmet birimleri arasında sayılmış olup, anılan Kararnamenin 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruları takip etmek, bu başvurulara ilişkin, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş istemek, savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermekle görevlendirilmiştir.

Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan 14/11/2011 tarihli işbirliği protokolü gereğince; 01/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, daha evvel Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan başvurularda Hükümet görüşü hazırlama ve AİHM'in ihlâl kararlarının icrası görevi, dış politikayı ilgilendiren başvurular ve Devlet başvuruları için öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından üstlenilmiştir.

II- AİHM'e yapılan bir başvuru, AİHM tarafından Ülkemize iletildiği zaman bilgi sahibi olunmaktadır. Başvuruların, AİHM tarafından Ülkemize iletilmesi, yapıldığı yıla göre değil, AİHM'in kendi oluşturduğu öncelikli dosya belirleme sistemi çerçevesinde ele alma sırasına göre gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, AİHM'e hangi yılda kaç başvuru yapıldığı, ancak AİHM tarafından yapılacak bir istatistikî çalışma sonucunda öğrenilebilecek bir konudur.

Bu kapsamda; AİHM tarafından Ülkemize yapılan bildirimlerde, "nefret suçları" bağlamında yapılan başvurular ile ilgili bir sınıflandırma yapılmadığından istatistik sunulamamaktadır.

Bilgilerinize sunulur."