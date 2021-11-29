Adalet Bakanlığı’ndan Yargıtay’a Orhan Pamuk başvurusu

Adalet Bakanlığı, Yargıtay’a yazar Orhan Pamuk hakkındaki dava sürecinin "kanun yararına bozulması" için başvuruda bulundu.

Yazar Orhan Pamuk hakkında "Veba Geceleri" adlı romanında "Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret ettiği" gerekçesiyle başlatılan ve takipsizlik kararı verilen soruşturmanın yeniden açılmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı adım attı.

Habertürk'ün aktardığına göre, Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesinin kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak Yargıtay'a Pamuk hakkındaki dava sürecinin "kanun yararına bozulması" için başvuruda bulundu.

Adalet Bakanlığı, başvuru gerekçesinde "karara itiraz hakkı olmayan müşteki tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmeli" dedi.

Yargıtay'ın Bakanlık başvurusunu kabul etmesi halinde, Orhan Pamuk hakkındaki kamu davası ortadan kalkacak.

Ne olmuştu?

İzmir Barosu'na kayıtlı olan Avukat Tarcan Ülük, Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ülük, suç duyurusu dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un ''Veba Geceleri'' isimli kitabında, "Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini" iddia etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Orhan Pamuk suçlamaları reddetti:

"Ben kitabımda kesinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ima eden yazılar yazmadım. Öncelikle kitabın karakteri Kolağası Kamil'in küçükken kargaları kovaladığına dair bir ifade yoktur. Kuşlara özel merakımdan dolayı kitaplarımda kargayı ele alıyorum. Çünkü ben küçükken zayıf olmam ve süreki olarak ailem tarafından kargo olarak çağrılmamdan dolayı böyle bir ilgim vardır. Türk Bayrağınında Rum eczanenin amblemiyle alakası yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürk'e yönelik doğrudan bir hakaret olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Şikayetçi avukatın itirazı üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği takipsizlik kararını kaldırdı. (KÖ)