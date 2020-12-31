Adalet Bakanlığı'ndan e-duruşma açıklaması: 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanıyor

Adalet Bakanlığı'ndan e-duruşmalara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ekim ayı sonunda İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda başlanan e-duruşmanın uygulamasının, 30 büyükşehirde 405 mahkemede uygulanmaya devam ettiği duyuruldu.

Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşmanın kapsamı genişledi. E-duruşmanın uygulandığı 30 büyükşehirdeki mahkemelere 76 mahkeme daha katıldı. Böylece e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 405’e yükseldi. Sistem İstanbul Bakırköy ve Ankara Batı Adliyesindeki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanmaya başlandı.

e-duruşma nasıl uygulanır?

ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hâkimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından sistemin aktif hale getirmesiyle birlikte e-duruşma başlıyor.