Adalet Bakanlığı'nda 'denetimsizlik' bulgusu Sayıştay raporunda: Usulsüzlükler, maddi tablolarda eksiklikler...

Adalet Bakanlığı’nın Sayıştay 2019 Denetim Raporları’nda, çok sayıda “denetimsizlik” bulgusu yer aldı. Adalet Bakanlığı’nın, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na borcu olan 272 milyon 766 bin 71 TL’yi ödemediği, bu paranın bakanlığın mali tablolarında “borç” olarak yer almadığı tespit edildi.

Adalet Bakanlığı’nın 2019 Sayıştay Raporları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar imzalı haberine göre, raporda, dikkat çeken tespitlerden bazıları şöyle: