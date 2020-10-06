Adalet Bakanlığı'nda 'denetimsizlik' bulgusu Sayıştay raporunda: Usulsüzlükler, maddi tablolarda eksiklikler...

Adalet Bakanlığı’nın Sayıştay 2019 Denetim Raporları’nda, çok sayıda “denetimsizlik” bulgusu yer aldı. Adalet Bakanlığı’nın, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na borcu olan 272 milyon 766 bin 71 TL’yi ödemediği, bu paranın bakanlığın mali tablolarında “borç” olarak yer almadığı tespit edildi.
Adalet Bakanlığı’nın 2019 Sayıştay Raporları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar imzalı haberine göre, raporda, dikkat çeken tespitlerden bazıları şöyle:
- - Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binaları için peşin ödenen kira bedellerinin kaydı yapılmadı.
- - Yüksek Seçim Kurulu kullanımında bulunan hizmet binalarına, kurum mali tablolarında yer verilmediği tespit edildi. Ayrıca, binalar için yapılan tadilat gibi harcamaların yanlış hesaplar üzerinden muhasebeleştirildiği görüldü.
- - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan “Protokol Organizasyonu”nda, toplantı ve konaklama hizmetlerinin, piyasa fiyat araştırması yapılmadan, başka firmalardan teklif alınmadan tek bir firmaya verildiği de ortaya çıktı.