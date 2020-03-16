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Adalet Bakanlığı'ndan, Koronavirüs koordinasyon toplantısı

16 Mart 2020 11:59

Adalet Bakanlığı, Bakan Abdulhamit Gül başkanlığında Koronavirüs'e karşı alacakları önlemleri belirlemek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirmek için saat 12:00'de toplandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Gül başkanlığında koordinasyon toplantısı yapılıyor. Saat 12.00’de başlayan toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz katılıyor" denildi.

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