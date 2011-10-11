Adalet Bakanlığı: Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gerçek dışı

T24

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdiği iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, ''Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait kararın Cumhuriyet savcıları tarafından kapatıldığı, bunun üzerine Adalet Bakanlığının müfettiş görevlendirdiği, ancak söz konusu savcıların görevden alınmadığı'' şeklinde bir açıklama yaptığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:''Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait arama kararının Cumhuriyet savcıları tarafından kapatıldığı konusu daha önce gündeme getirilmiş ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Aralık 2009 tarihinde bir basın açıklaması yapmıştır. Söz konusu basın açıklamasında, mahkeme kararında geçen şüphelilere ait isim ve adreslerin, delil karartma durumunun önüne geçilmesi amacıyla sadece Erzincan'a faksla gönderilen metin üzerinde yapıldığı, Erzurum'dan Erzincan'a gidildiğinde kararın aslının ilgililerle paylaşıldığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu olayda, iddia edildiği gibi mahkeme kararının değiştirilmesi ve mahkemenin iradesine aykırı bir uygulamanın yapılması söz konusu değildir. Bu husus Adalet Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemede de tespit edilmiştir.''Açıklamada, ''Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcılar hakkında ise mahkeme kararının bazı bölümlerini kapatıp belgede tahrifat yaparak mahkemenin iradesine aykırı uygulamaya neden oldukları'' gerekçesiyle HSYK 2. Dairesi tarafından, disiplin yönünden yazılı savunmalarının alınmasına, cezai yönden haklarında kovuşturma yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı.Erzurum Cumhuriyet savcıları ile Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcıların durumunun tamamen farklı olduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:''Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarının Adalet Bakanı tarafından görevden alındığı iddiasını gündeme getirmiştir.Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili olarak şüpheli avukatları tarafından savcılar hakkında yapılan şikayet başvuruları üzerine, söz konusu iddialar HSYK müfettişlerince incelenmiş ve mahkeme kararındaki bazı bölümlerin üzerinin kapatılarak mahkemenin kararına aykırı uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine HSYK tarafından gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır. Müfettişlerce, inceleme yapılıp soruşturma aşamasına geçilmesi üzerine ilgili savcılar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deniz Feneri soruşturmasından alınmıştır. Cumhuriyet savcılarının Adalet Bakanı tarafından görevden alındığı iddiası tümüyle gerçek dışıdır.Hem Erzurum Cumhuriyet savcılarıyla ilgili iddialar hem de Deniz Feneri soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarının durumu defalarca kamuoyuna açıklanmasına ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da konunun mahiyetini bilmesine rağmen gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz.''