Adalet Bakanlığı: Herhangi bir kasıt veya art niyet yok

T24 - Adalet Bakanlığı, Ahmet Şık'ın tutuklu bulunduğu Silivri 2 No'lu L Tipi Cezaevinden yargılandığı davanın duruşmasına götürülememesiyle ilgili inceleme başlatıldığını, ön incelemede herhangi bir kasıt veya art niyet olmadığının tespit edildiğini açıkladı.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şık'ın cezaevi aracı olmadığı gerekçesiyle duruşmaya götürülemediğinin öğrenilmesi üzerine konu hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye genelindeki 370 ceza infaz kurumunda 11 Nisan 2011 itibariyle 64 bin 867 hükümlü, 30 bin 036 tutuklu ve 18 bin 170 hükmen tutuklu bulunduğu belirtildi. Başka illere nakil, hastanelere sevk ve duruşmalara götürme gibi nedenlerle cezaevlerinde günlük ortalama 5 bin 500 hükümlü ile tutuklunun sevk ve nakil işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, cezaevlerinde bu sevk ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere toplam kapasitesi 6 bin 550 olan 599 nakil aracının bulunduğu ifade edildi.





Açıklamada, şöyle denildi:

“Silivri 2 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Şık'ın cezaevi aracı olmadığı gerekçesiyle duruşmaya götürülemediğinin bakanlığımızca öğrenilmesi üzerine konu hakkında inceleme başlatılmıştır. Ön inceleme sırasında, 14 Nisan 2011'de Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerden 20 adliyedeki duruşmalara katılmak üzere 273 kişi, 14 hastaneye 195 kişi olmak üzere toplam 468 hükümlü ve tutuklu sevki istendiği bildirilmiştir.

Adliyelere ve hastanelere götürülmesi gereken tutuklu ve hükümlü sayısının yoğunluğu nedeniyle araç ve şoför sayısının yetersiz kalması üzerine Ahmet Şık'ın da aralarında olduğu 21 kişinin sevk işleminin yapılamadığı anlaşılmıştır. Ön incelemede adı geçen tutuklunun duruşmaya gönderilememesi konusunda herhangi bir kasıt veya art niyet söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Uluslararası sözleşmelerde ve iç hukuk mevzuatımızda güvence altına alınan savunma hakkının yerine getirilebilmesi için ceza infaz kurumlarında bulunan tutukluların duruşmalarda zamanında hazır edilmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız bu sevk ve nakil işlemlerinin zamanında ve düzenli şekilde gerçekleştirilmesi için cezaevi idarelerinin talepleri doğrultusunda gerekli araç ve personel ihtiyacını karşılamaktadır.”



Cezaevlerine şoför alındı

Cezaevlerine 100 yeni nakil aracı alınması için 2011 bütçesine ödenek konulduğu ifade edilen açıklamada, kısa sürede araçların ihale yoluyla alımının gerçekleştirileceği belirtildi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumunun da aralarında bulunduğu cezaevlerinin şoför ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kısa süre önce sınavla yeteri kadar şoför alındığı bildirilen açıklamada, güvenlik soruşturmasının ardından şoförlerin görevlerine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada “Tutukluların araç ve personel eksikliği gibi gerekçelerle duruşmalara gönderilememesi olaylarının tekrarlanmaması ve yargılama sürecinin aksamasına sebebiyet verilmemesi için bakanlığımızca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir” denildi. Gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu, kaleme aldıkları 2 ciltlik “Kırk Satır, Kırk Katır” adlı kitapta “Ergenekon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettikleri” iddiasıyla yargılanıyor. Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki perşembe günkü duruşmaya Silivri 2 No'lu L Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Şık gönderilememişti.





