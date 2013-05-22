Adalet Bakanlığı hasta tutuklular için devreye girdi!

Helin Alp / Ankara

Ahlat Cezaevi'nde kalan yüzde 50 felçli ve yüksek tansiyon hastası Gürgin Kurt (63) dün beyin kanaması geçirerek yaşamını yaşamını yitirdi.Mayıs ayı başında doktorların "cezaevinde kalamaz" raporu verdiği kanser hastası İrfan Eskibağ da Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen 'cezasının durdurulması' raporunun gelmemesi nedeniyle cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Hasta mahkum Gürgin Kurt’un cezaevinde hayatını kaybetmesinden ve T24' ün dün yaptığı haberden sonra Adalet Bakanlığı, hasta mahkumların durumu ile ilgili devreye girdi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, Adalet Bakanlığı yetkilerinin dün akşam saatlerinde İHD’yi arayarak 'acil' durumda olan hasta mahkumlar için bir liste gönderilmesini istediğini söyledi. Türkdoğan, şöyle konuştu:

'Bakanlık süreci hızlandırmak için 'acil' listesi istedi'

Cezaevlerinde, çoğu kanser, Wernike-Korsakof, engelli ve kendi kendini idame edemeyecek olan 229 hasta mahkûmun cezasının ertelenmesi Adli Tıp Kurumu’na takılıyordu. Daha önce adalet Bakanlığı'na yaklaşık 400 kişilik bir liste göndermiştik. Bu liste, 'acil' ve 'tedavi edilmesi gerekiyor' şeklinde cezaevinde kalan hasta mahkumlardan oluşuyordu. Dün Adalet Bakanlığı İHD’yi arayarak 'acil' durumda olan hasta mahkumlar için bir liste gönderilmesini istediğini söyledi. Biz de 100 kişilik bir liste gönderdik. Bakanlık yetkileri süreci hızlandıracağını söyledi.