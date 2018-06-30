Adalet Bakanlığı, Gülen'in iadesi için ABD'ye yeni belgeler gönderdi

Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün 'sivil imamı' olduğu iddia edilen Hakan Çiçek'in, 15 Temmuz Darbe girişimin planlayıcısı olduğu belirtilen Fetullah Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyduğu belirtilen yeni delilleri ABD'ye gönderdi.

Anadolu Ajansı (AA), Adalet Bakanlığı'nın örgütün sivil imamı Hakan Çiçek'in, Gülen'le doğrudan görüştüğünü ortaya koyan yeni delilleri ABD'ye gönderdiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan cep telefonlarından ikisinin, örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenmişti.

Telefondaki incelemelerde Çiçek'in, darbe teşebbüsü tarih ve saatinde ABD'de Pensilvanya eyaletinde bulunan ve sanığın rehberinde 'Eczacı Abdi' olarak kayıtlı kişiyle FaceTime üzerinden 3 dakika 51 saniye, hemen öncesinde örgütün tepe yöneticilerinden Cevdet Türkyolu'nun oğlu olduğu belirlenen Esat Türkyolu ile 35 saniyelik görüşme yaptığı, 'Hkn Ada Avukat' olarak kayıtlı kişiyle de mesajlaştığı tespit edilmişti.

Bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği raporda, şunlar kaydedilmişti:

"Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım' şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Abi bozun nmz' şeklindeki mesaj gövde metninde sanığın o anda namazda olan örgüt üyelerinin namazlarını bozarak, örgüt liderinin kendisiyle telefonda görüşmesi gerektiğini istediği tespit edilmiştir."

Raporda, Çiçek'in aynı kişiye saat 20.58'de 'Sen yanında ol' ve 'Aramak gerekirse' mesajları gönderdiği belirtilerek, Çiçek'in, bu mesajlarıyla "Eczacı Abdi"nin, örgüt elebaşı Gülen'in yanından ayrılmamasını, onları gelişmelerden anlık haberdar edeceğini, kendisinin de örgütten alacağı direktifler doğrultusunda hareket edebileceğini, örgüt liderine ulaşmak durumunda kalması durumunda örgüt elebaşının yanından ayrılmamasını istediği kaydedildi.

Raporda, saat 21.00'de Eczacı Abdi'den ise 'Buradayım' mesajının Çiçek'e gönderildiğine yer verildi.

Yeni bir bağlantı deşifre edildi

Çiçek'in, Pensilvanya'da Gülen'le birlikte yaşayan ve telefonuna 'Hkn Ada Avukat' olarak kaydettiği başka bir kişiyle daha iletişim kurduğu belirlendi.

Görüşmeler, teknik takibe takılmamak için internet tabanlı uygulamalardan gerçekleşti. Sivil imam Kemal Batmaz'ın ise örgütün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın davet mektubu üzerine 11-13 Temmuz 2016'da ABD'de bulunduğu tespit edildi. Böylece, davet mektubunun, Batmaz'ın gerçek ziyaret amacını gizlemek amacıyla gönderildiği de ortaya konuldu.

Öte yandan Batmaz'ın kullandığı e-mail adreslerinin de yer aldığı teknik bilgiler ele geçirildi.

Adalet Bakanlığı, Gülen'in darbe girişiminin emrini verdiğini ve yönettiğini ortaya çıkaran yeni delilleri ABD Adalet Bakanlığına gönderdi.

Bakanlık, ABD Adalet Bakanlığı ile Çiçek'in Gülen'le görüşmelerini, Batmaz'ın bağlantılarını tamamen ortaya çıkaran söz konusu yeni delilleri paylaştı.

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ABD Adalet Bakanlığına gönderilen yazıda, Türkiye'nin Gülen'e yönelik iade talebi tekrarlandı.

Yazıda, "Türk adli makamlarının tespitleriyle Gülen'in 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsündeki rolü hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konulmuştur. Bu nedenle iki ülke arasında yürürlükte olan 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması'nda belirtilen bütün şartları ziyadesiyle karşılayan iade taleplerimizin bir an evvel ülkeniz adli makamına tevdiini ve iadeye ilişkin yargısal sürecin başlatılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.