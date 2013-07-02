Yanlış anlaşıldı, ama Adalet Bakanlığı Fazıl Say'ın istediği kararı verdi

Adalet Bakanlığı, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'a "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle 10 ay hapis cezası veren ve hükmün açıklanmasının ertelenmesini içeren kararın bozulmaması için bakanlığa başvuran İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nin talebini reddetti. Say, kendisini mahkûm eden, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını içeren karara itiraz ederek, mahkemeden hüküm tesis edilmesini istemişti. Say'ın avukatı Meltem Aksoy, Adalet Bakanlığı'nın sürece dahil edilmesinin uygun olmadığını belirtirken, gelişmeyi yanlış yorumlayan medyadaki haberlere karşın kararın kendi istekleri doğrultusunda olduğunu söyledi. Bakanlığın kararı üzerine, dosyaya bakan mahkeme, 20 Eylül'de duruşma yapılmasını kararlaştırarak taraflara tebligat gönderdi.

Bakanlık, konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıda, İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararına, sanık Fazıl Say'ın avukatının itiraz ettiğini ve İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin de itirazı kabul ettiği hatırlatıldı.

Yazıda, "sanık avukatının itirazı, sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının oluşup oluşmadığı yönünden incelenmesi gerektiği, söz konusu itirazın da İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar verilmiş olması karşısında, İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesince hükmün açıklanmasının gerekeceği ve açıklanan hükmün de olağan kanun yoluna tabi bulunduğu" ifade edildi.

Bakanlık yazısında, dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine göre, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı aleyhine "kanun yararına bozma yoluna" gidilmediği ifade edilerek, gereğinin takdir ve ifası için başsavcılığın dava dosyasını esas mahkemesine geri göndermesi istendi.

Bakanlığın bu kararı üzerine, dosyaya bakan İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, 20 Eylül'de duruşma yapılmasını kararlaştırarak, taraflara tebligat gönderdi.

Fazıl Say'ın avukatı Meltem Aksoy, Adalet Bakanlığı'nın sürece dahil edilmesinin uygun olmadığını belirtirken, gelişmeyi yanlış yorumlayan haberlere karşın kararın kendi istedikleri yönde olduğunu tekrarladı.

Davanın geçmişi

İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, 15 Nisan'da, Fazıl Say'a, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası vermiş ve 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırmıştı.

Say'ın avukatı Meltem Akyol, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz ederek mahkemenin hüküm tesis etmesini istemişti. İstanbul Nöbetçi 29. Asliye Ceza Mahkemesi de itirazı 26 Nisan'da kabul ederken, "yerel mahkemede sanığa, sanığın aleyhine verilen kararla ilgili haklarının yeterince hatırlatılmadığını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında usulî hatalar bulunduğunu" gerekçe göstermişti.

İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hulusi Pur, bu karar üzerine, dosyayı "Say'ın itirazını kabul eden kararın kanun yararına bozulması" talebiyle, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilmek üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.