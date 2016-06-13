Adalet Bakanlığı, Erdoğan'ı eleştiren öğretmenin soruşturulmasına izin vermedi

Adalet Bakanlığı, Twitter'da Ömer Hayyam'ın rubaisini paylaşıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren öğretmenin soruşturulmasına izin vermedi. Sözler, ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre Eğitim-Sen Yalova Şube Sekreteri İrfan Kayaş, Twitter'da, Ömer Hayyam'a ait "Ferman sende ama güzel yaşamak bizde / Senden ayığız bu sarhoş halimizle / Sen insan kanı içersin, biz üzüm kanı / İnsaf be sultanım, kötülük hangimizde" rubaiyi paylaştı. Ayrıca "30 kişinin bulunduğu bir bankaya eli silahlı iki kişi girse devlet oraya tankla bomba mı atacak. Cizre'de katliam var" ve "Bugün Mardin'de konuşuyor. Yangın yerini gülistan yapacakmış. İnsanlar ölüyor, kendisi TOKİ güzellemesi yapıyor" diye paylaşımda bulundu.



Bakanlık ‘ifade özgürlüğü’ dedi



Kayaş hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi gereğince ‘devleti aşağılamak' suçundan soruşturma açıldı. Yasa gereğince soruşturma için dosya Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlık, AİHM içtihadına göre bireylerin kırıcı, şok edici ve rahatsız edici görüşler beyan edebileceğini, sözlerin sertliğine rağmen şiddet, silahlı direniş ve isyana teşvik etmediği sürece bunların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu kapsamdaki düşüncelerin suç oluşturmayacağını belirten Bakanlık, soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine savcılık Kayaş hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

Kayaş, bu paylaşımları gerekçe gösterilerek, idari soruşturma kapsamında üç ay süreyle açığa alınmıştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘görevi başında bulunmasında sakıncalar olduğundan disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar' Kayaş'ı öğretmenlik görevinden men etmişti.