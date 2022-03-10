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Adalet Bakanlığı, Deniz Poyraz davasının Kayseri'ye taşınması talebini ret etti

Adalet Bakanlığı, gerekli tedbirlerin önceden alınması suretiyle Deniz Poyraz davasının İzmir’de görülmeye devam etmesine karar verdi

10 Mart 2022 09:42

Adalet Bakanlığı, HDP İzmri il binasında Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın Kayseriye taşınması talebini reddetti.

Adalet Bakanlığı, 17 Haziran 2021'de HDP İzmir il binasına düzenlediği silahlı saldırıda Deniz Poyraz’ı öldüren  Onur Gencer'in yargılandığı davanın İzmir’den Kayseri’ye taşınması talebine yanıt verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden başvuruyu yapan Gencer'in avukatına gönderilen yazıda, davanın naklinin istenmesini gerektiren sebeplerin bulunamadığı, gerekli tedbirlerin önceden alınması suretiyle davanın İzmir’de görülmeye devam etmesine karar verildiği belirtildi.

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