Adalet Bakanlığı cezaevlerini boşaltmak için hangi planı devreye sokacak?

Adalet Bakanlığı cezaevlerini boşaltmak için formül arayışında. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerde cezaevleri için de çalışmalar yapıldığı bildirildi. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, Adalet Bakanlığı'nın terör, cinsel taciz ve tecavüz dışında 4 yıldan daha az ceza gerektiren suçlardan hüküm giyenlerin denetimli serbestlikle salıverilmesi ve 3 yıldan daha az hapis alanlarda hükmün ertelenmesi uygulanmasıyla ilgili yapılan çalışma tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, KHK’ya ‘yapısal düzenlemelerin’ girip girmeyeceği halen tartışılıyor. Muhalefetin itirazları olan konuların KHK ile yapılmaması konusunda genel değerlendirme yapılırken, MİT’in yeniden yapılanması konusunun da ayrıca çalışıldığı biliniyor. MİT’in iç ve dış istihbarat olarak iki ayrı kurum olarak yapılandırılmasıyla ilgili çalışmanın KHK konusu yapılmasına ilişkin karar henüz verilmedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülen ve cezaevlerinin kısmen boşalması sonucunu doğuracak olan denetimli serbestlik çalışması da KHK’ya konulmasına henüz karar verilmeyen diğer bir konu. Terör, cinsel taciz ve tecavüz dışında 4 yıldan daha az ceza gerektiren suçlardan hüküm giyenlerin denetimli serbestlikle salıverilmesi ve 3 yıldan daha az hapis alanlarda hükmün ertelenmesi uygulanmasıyla ilgili yapılan çalışma tamamlandı.

Daha önceki Kanun Hükmünde Kararname’yle 15 Temmuz darbe girişiminde yüzde 40 oranında yaralananlar terör mağduru sayılarak, gaziler gibi bir dizi haktan yararlandırılmıştı. Yeni düzenlemeyle, oransal ayırım yapılmadan tüm yaralananlar ‘terör mağduru’ statüsünde sayılacak ve devletin verdiği tüm olanaklardan yararlanacak.

KHK’da yeni bir ‘işten çıkarma’ listesi daha yayınlanacak. Bu listede, daha önce olduğu gibi asker ve polislerin yanı sıra tüm kamu kurumu ve bakanlıklardakı üst düzey sivil personelin de yer alacağı belirtiliyor.

KHK’da yer alacak konulardan biri de şirketlerin 'FETÖ' ile ilişkisini araştırılırken, ön incelemenin MASAK tarafından yapılması olacak. Terör örgütlerinin finansmanını inceleme yetkisi olan MASAK’ın yapacağı ön incelemenin savcıların işini kolaylaştıracağı ve şirketler arasında ayırımın daha kolay olacağı belirtildi.

Savunmaya sivil personel

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sivil yapısının oluşturulması için eleman alınacak. Toplantılarda, Bakan’ın beraberinde getirdiği 10 kişilik kadro dışındaki tüm personelin asker ve askeri sivil personel olduğu belirtidi. Kuvvet komutanlıkları bağlanan MSB, diğer bakanlıklardaki gibi birimler oluşturacak. Yeni sivil elemanlar alınacak. Sivil askeri personelin kadroları MSB’ye geçirilecek. 2011’de çıkartılan 3046 sayılı bakanlıkların yeniden yapılandırılması KHK’sına göre yapılacak düzenlemeyle, taşra teşkilatları kurulacak.

Bakanlar Kurulu’nda, kamuda 'FETÖ' ile ilişkisi olan personel sayısının 30 bini bulacağı değerlendirmesi yapıldı. Kaçak durumda bulunanların sınır kapılarından çıkış yapmadığı, büyük bölümünün Türkiye’de kaçak durumda olduğu değerlendirmesinin de yapıldığı öğrenildi.