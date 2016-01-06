Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde salt gazetecilik faaliyetinden dolayı hükümlü ve tutuklu bulunmuyor

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumlarında salt gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla herhangi bir hükümlü ve tutuklu şahıs bulunmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı, CHP Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan’ın, Bilgi Edinme Yasası kapsamında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü gazetecilere ilişkin soruna, “Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına göre, Ceza İnfaz Kurumlarında salt gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla herhangi bir hükümlü ve tutuklu şahıs bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta,”Kayıtlara göre ceza infaz kurumlarında sarı basın kartı bulunan gazeteci sayısının dört olduğu, Özgürlük İçin Basın (ÖİB) projesince Aralık ayında yayınlanan 2014-2015 raporunda ceza infaz kurumlarında 31 gazetecinin bulunduğunun belirtildiği ancak yapılan araştırmada raporda isimleri belirtilen şahısların 17'sinin hükümlü, 10'unun tutuklu olarak ceza infaz kurumlarında bulunduğu, 4'ünün ise tahliye olduğunun tespit edildiği kaydedildi” dendi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden CHP’li Uslupehlivan’a verilen yanıt şöyle:

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; “Listede yer alan 8 hükümlünün "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 4 hükümlünün "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak" suçundan, 1 hükümlünün "Terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan, 1 hükümlünün "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 hükümlünün "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan, 1 hükümlünün "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan, 1 hükümlünün "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan, 3 tutuklunun "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, 2 tutuklunun "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 1 tutuklunun "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan, 1 tutuklunun "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan, 1 tutuklunun "Örgüt kurma ve yönetme" suçundan, 1 tutuklunun "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçundan ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edilmiştir. Tahliye olan 3 kişinin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hükümlü olarak bir müddet ceza infaz kurumlarında bulunduğu tespit edilmiştir.”