Adalet Bakanlığı, Can Dündar'ın 'sıcak tostunu' incelemiş

Can Dündar, hücresinde yediği sıcak tostu ve diğer tutuklularla mazgaldan kurdukları iletişim yöntemini köşesinde yazınca Adalet Bakanlığı harekete geçti. Başsavcı, cezaevi müdürüyle birlikte koğuşları denetledi.

Meydan'dan Mustafa Gürlek'in haberine göre; MİT TIR’ları haberi nedeniyle Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Can Dündar, 1 Ocak günü Cumhuriyet gazetesinde ‘Silivri’de yeni yıl menüsü’ başlıklı yazısında kaldığı koğuşun avlusuna düşen sıcak tostun hikâyesini kaleme almıştı. Dündar, yan koğuşta tutuklu bulunan ve daha sonra serbest bırakılan Nokta Dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan’ın, cezaevindeki imkânsızlık içerisinde nasıl yaşanılabilir ortam oluşturduklarını anlatmıştı.

Cezaevinde tutukluların birbirini görmesinin imkânsız olduğunu belirten Dündar, 7 metre yükseklikteki tel örgülü duvarı aşarak kaldığı koğuşun avlusuna düşen sıcak bir çay veya elmadan duyduğu hazzını ifade etmişti.

Mazgaldan iletişimi test etti

Can Dündar’ın Silivri Cezaevi’ndeki yaşama ilişkin kaleme aldığı 'Silivri'de yeni yıl menüsü’ yazısından sonra alınan bilgiye göre; Adalet Bakanlığı, cezaevindeki tutuklulara cezaevi personeli tarafından yardım edilip edilmediğini sordu.

Silivri Cezaevi’nden sorumlu Mustafa Hakan Uyar, bakanlıktan gelen tepki üzerine Silivri Cezaevi’ne gitti ve inceleme başlattı.

Başsavcı Vekili Uyar, bir savcı ve müdürle girdiği koğuşlarda çay makinesiyle nasıl tost yapıldığını öğrendi. Koğuşlardaki diğer inceleme konusu ise mazgallar aracılıyla kurulan iletişim. Uyar, mazgalları da kontrol ederek, nasıl iletişim kurulduğunu test etti.

O bitki nasıl yetişti

Başsavcı Vekili Hakan Uyar, yaptığı kontrollerde tek başına bir hücrede kalan Hâkim Süleyman Karaçöl’ün, bitki yetiştirdiğini öğrendi. Cezaevi müdürü bu durum karşısında şaşırdı ve izahat vermekte zorlandı. Çünkü cezaevinde toprak yok, tohum yok. Karaçöl, mazgalda beton parçalarının arasında bulduğu küçük bitkiyi, çay posası ve yumurta karşımı ile yaptığı toprak ile büyüttü. Edinilen bilgilere göre; Karaçöl’ün yetiştirdiği bitkiye dokunmamışlar.