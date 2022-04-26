Adalet Bakanlığı, Bursa’daki bombalı saldırıda şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı

Adalet Bakanlığı, 20 Nisan’da Bursa'daki infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse düzenlenen saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlattı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 20 Nisan'da Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında saldırısı yapıldığı, saldırıda Yiğit'in şehit olduğu anımsatıldı.

Yiğit'in geride eşi ve biri 10 aylık olmak üzere 3 çocuk bıraktığı belirtilen bilgilendirmede, Bursa Valiliğinin onayıyla 6 ay süreyle Yiğit'in ailesi için destek kampanyası başlatıldığı aktarıldı.

Kampanyaya ilişkin banka/hesap numarası bilgileri, Bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek.