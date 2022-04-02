Adalet Bakanlığı: Bekir Bozdağ bu konuda çok hassas, hukukun elverdiği ölçüde kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, S.S. adlı kadını silahla tehdit edip yüzüne kimyasal atan S.B. adlı saldırgana verilen ev hapsinin “Psikolojisi bozuldu” denerek kaldırılmasına tepki gösterdiği yazısının ardından Adalet Bakanlığı’ndan telefon aldığımı yazdı.

Çekirge’nin aktardığına göre bakanlıktan gelen açıklama şöyle:

“Fatih Bey, size bir bilgi vermek istedik. O yazdığınız yazıdaki ev hapsi kaldırılan kişi yeniden tutuklanmıştır... Şunun bilinmesini isteriz ki Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ bu konuda çok hassas. Adalet Bakanlığı olarak hukukun elverdiği ölçüde kadına şiddet uygulayanların peşini bırakmayacağız...”

Çekirge, “Umarım yeni yasa bir an önce çıkar. Ve kadına şiddet uygulayan bu alçaklık biraz olsun azalır” görüşünü aktardı.

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