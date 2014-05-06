Adalet Bakanlığı Balyoz'daki 5 No'lu hard diski Yargıtay'a götürüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Balyoz Davası’nda sahte delil iddialarının odağındaki 5 No’lu harddisk ile ilgili ‘kanun yararına bozma’ ilkesini uygulayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını açıkladı.

Balyoz sanıklarından eski Havelsan Genel Müdürü Faruk Yarman’ın 22 Nisan’da “Balyoz’da yeniden yargılamanın yolunu açın” talebinde bulunduğu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan, “Böyle bir itirazda bulunursak dosyanın Yargıtay’da gideceği yerde yine cemaat hâkim” yanıtını aldıklarını açıklamıştı.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’e konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, Yarman ile yargıyla ilgili bazı konuları görüştüklerini, ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ‘paralel yapı’ kontrolünde olduğuna ilişkin bir değerlendirmesi olmadığını ifade etti. Balyoz sanıklarının yeniden yargılama taleplerine ilişkin Bozdağ şu açıklamaları yaptı:

Onanan karar için yetkim yok

Adalet Bakanı olarak bir tek yurttaşımızın dahi özgürlüğünün lehine olabilecek bir yetkim varsa bunu kullanmamazlık yapmayız. Kullanırım. Bugüne kadar kullandık da. Sayın Yarman’ın aktarımıyla gazetede yer alan yazıdan sanki benim yetkim var da kullanmıyormuşum gibi bir izlenim doğabilir. Öyle değil. Benim Balyoz Davası’nın kararı ile ilgili kanun yararına bozma yetkim yok. Çünkü o davanın temyizi bitti. CMK 305. madde açık. Eğer şöyle olsa: Bir yargılama yapılır da temyiz aşamasından geçmeden kesinleşirse o zaman Adalet Bakanlığı’nın bu yetkisi var. Kanuna açık aykırılık görürüz ve o zaman gideriz. Ama Yargıtay aşamasından geçerek temyiz incelemesi yapılan bir kararı götüremeyiz. Kanunen mümkün değil.

Ama 5 No’lu harddisk için yetkimiz var

Ama bir konuyu daha söylemem lazım. Karar kesinleştikten sonra ortaya yeni deliller çıkarsa onlarla alakalı yargılamanın yenilenmesi yolu var. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alıyor zaten. Balyoz Davası bittikten ve kararı kesinleştikten sonra 5 No’lu harddiskle ilgili bazı gelişmeler oldu. Sanıklar ve avukatları onunla ilgili yargılamanın yenilenmesi talebinde bulundular. Mahkemesi bildiğim kadarıyla reddetti. Ona itiraz ettiler. Zannedersem onu da reddetti. İşte o itirazı reddettikleri zaman kesin karar haline geliyor ve Yargıtay’a da gitmiyor. Onun için kanun yararına bozma talebinde bulunulabiliyor.

56 başvuru geldi

Adalet Bakanlığı, öyle bir talep bulunduğu takdirde işlem yapabilir. İşin sahibinin başvuruda bulunması lazım. Arkadaşlarıma sordum. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze Balyoz ile ilgili gelmiş olan 56 başvuru var. Kaçı temyiz edilen kararla ilgili, kaçı 5 No’lu harddiskle ilgili bilemiyorum. Genel müdürlüğümüz incelemesini yapıyor.

Kendimi mahkeme yerine koymam

Bir yurttaşın lehine dahi sonuç verecekse bu başvuruyu yaparız. Kendimi mahkeme yerine koyup ‘yok’ demem. Mahkeme değilim. Yargılama yapmıyorum. Vatandaş bir umutla başvurduysa biz de gereğini yaparız. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki değerlendirme biter bitmez göndeririz.

Yine 9. Ceza Dairesi’ne gider

Bizim yapacağımz bu itiraz başvurusu tabii Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kanalıyla kararı onayan daireye gidecek. Yargıtay’da buna bakan 9. Ceza Daresi’ne gidecek. Orası itirazı tekrar değerlendirecek. Ama ilgili Ceza Genel Kurulu’na gitmeyecek. Kendi dairesinde ne olacak hep beraber göreceğiz.

Ceza Genel Kurulu’na gider

Bir de tabi Adalet Bakanlığı dışında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın yetkisi var. İtiraz edebilir. Bunu sanıklar, hüküm giyen herkes isteyebilir. İstendi mi istenmedi mi bilemiyorum. Ama bugüne kadar başsavcı tevessül etmedi. Olsa zaten 30 günde işletirdi. Sanık lehine durumlarda zaman kısıtlaması da yok. Ama işletmedi. Orada da yazdığınız gibi Dava Daireleri Genel Kurul’na değil, Ceza Genel Kurulu’na itiraz yetkisi var.

Kanun hazırlığı sürüyor

Balyoz Davası’nı bizim elimizdeki herhangi bir idari tasarrufla yeniden açma imkânımız yok. Bir tek Başbakanımızın verdiği talimat ile yeniden yargılamalar hususunda bir kanun düzenlemesi hazırlığımız var. Üzerinde çok kapsamlı çalıştığımız bir konu. Olumlu bir adım atılması iradesi ile çalışıyoruz. Çok önemli bir çalışma. Ama heniz bitmedi. Bir kanaatimiz olunca kendisine arz edeceğiz.

Anayasa Mahkemesi açabilir

Şu anda Anayasa Mahkemesi’ne yapılmış bireysel başvurular var. Mahkeme değerlendirmesini yapacaktır. Eğer hak ihlali olduğuna karar verirse, kanun gereği iade-i muhakeme yolu da açılabilir. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru üzerine hak ihlali görürse tazminata hükmedebilir, yargılamanın yenilenmesine hükmedebilir.