Adalet Bakanlığı: Aslı Erdoğan havalandırılmaya çıkarılıyor, ilaçları ve suyu veriliyor

Yazar Aslı Erdoğan’ın tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücrede kaldığını, su ve ilaçlarının verilmediğini, havalandırmaya çıkarılmadığını açıklamasının ardından Adalet Bakanlığı, Erdoğan’ın havalandırmaya çıkarıldığını, ilaçlarının ve suyun verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan’ın cezaevi koşulları ile ilgili açıklama yaptı.

Aslı Erdoğan, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Tutukevi’nden Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Avukat Nesrullah Oğuz aracılığıyla Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın ilettiği sorulara yanıtta “Vücudumda kalıcı hasarlar oluşturacak şekilde muamele yapıyorlar. İnatla direnmesem bu koşullara dayanamazdım” demişti.

Adalet Bakanlığı haber üzerine yaptığı açıklamada ilaçlarının ve suyun Erdoğan’a teslim edildiğini, havalandırmaya çıkarıldığını söyledi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Tutuklu tek kişilik odada kaldığı sürede günde en az bir buçuk saat havalandırmaya çıkarılmıştır. 25/08/2016 tarihli dilekçesi doğrultusunda Kurum İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile kendisinin talep etmiş olduğu B-6 odasına yerleştirilmiştir.

“Kurum doktorunun ilk kabul muayenesi sırasında IBS (irritabl barsak sendromu) + Astım teşhisi konulmuş, reçete edilen ilaçlar 23/08/2016 tarihinde kendisine teslim edilmiştir. 22/08/2016-24/08/2016 tarihleri arasında kurum kantini aracılığı ile toplam 18 litre su almış ve kendisine teslim edilmiştir.

“Ayrıca tutukluya 19/08/2016 tarihinde kuruma ilk geldiğinde yatak, temiz battaniye, nevresim takımı ve yastık verilmiştir.”

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