Adalet Bakanlığı: ABD heyetimizin vize başvurusunu reddetmedi

Adalet Bakanlığı, Washington ile yaşanan vize krizi sonrası ABD'yi ziyaret etmesi beklenen heyete vize verilmediği iddialarını yalanladı.

Salı günü CNN Türk televizyonu Adalet Bakanlığı'ndan bir grup bürokratın 28 Ekim'de yapacağı ABD ziyaretleri için yapılan başvuruların, vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması sonucu reddedildiğini bildirmişti.

Bakanlık yetkilileri ise, ABD ile süren gerginlik sonrası çalışma ziyaretlerini iptal ettiklerini, heyet üyeleri için de herhangi bir vize başvurusu yapılmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızdan bir heyet, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye bir çalışma ziyareti planlamıştır. Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle, adı geçen ziyaret Bakanlığımızca iptal edilmiştir.

"Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır... Haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Ekim ayının başında ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize uygulamalarını askıya almıştı.