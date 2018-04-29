T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Adalet Bakanlığı: ABD heyetimizin vize başvurusunu reddetmedi

Washington ile yaşanan vize krizi sonrası ABD'yi ziyaret etmesi beklenen Adalet Bakanlığı heyetinin vize başvurularının reddedildiği iddiaları, bakanlık yetkililerince yalanlandı. Bakanlık'ın açıklamasında, 28 Ekim'de yapılması beklenen ziyaretin "vize kr

29 Nisan 2018 20:30

Adalet Bakanlığı, Washington ile yaşanan vize krizi sonrası ABD'yi ziyaret etmesi beklenen heyete vize verilmediği iddialarını yalanladı.

Salı günü CNN Türk televizyonu Adalet Bakanlığı'ndan bir grup bürokratın 28 Ekim'de yapacağı ABD ziyaretleri için yapılan başvuruların, vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması sonucu reddedildiğini bildirmişti.

Bakanlık yetkilileri ise, ABD ile süren gerginlik sonrası çalışma ziyaretlerini iptal ettiklerini, heyet üyeleri için de herhangi bir vize başvurusu yapılmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızdan bir heyet, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye bir çalışma ziyareti planlamıştır. Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle, adı geçen ziyaret Bakanlığımızca iptal edilmiştir.

"Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır... Haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Ekim ayının başında ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize uygulamalarını askıya almıştı.

bilinmiyor.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

WashingtonABDAdalet BakanlığıBakanlıkEkimBakanlığı WashingtonSalıCNN TürkBakanlığıKasımAncakBakanlığımızcaBakanlığımızHaberlerABD Büyükelçiliği TürkiyeTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24