-Adalet Bakanlığı 4 bin TL tazminat ödeyecek İstanbul (A.A) - 25.10.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalara ilişkin açılan davanın tutuklu sanığı gazeteci Müyesser Yıldız Uğur'un soruşturmada görev alan cumhuriyet savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın aleyhine açtığı, ancak yasadaki değişiklik üzerine, devlet aleyhine sürdürdüğü davada, Adalet Bakanlığının 4 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi. İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, ''Odatv davası''nın tutuklu sanığı davacı Müyesser Yıldız Uğur ve Adalet Bakanlığını temsilen Hazine vekili avukat Hatice Emre katıldı. Duruşmada söz alan avukat Hatice Emre, dava şartları bulunmadığından davanın reddine karar verilmesini talep ederek, ''Bu talebimizi kabul etmediğiniz takdirde, dosyanın Yargıtaya gönderilmesini istiyoruz'' dedi. Davacı Müyesser Yıldız Uğur ise ''Odatv davası''ndan dolayı sanık olduğunu ve 8 aydır Silivri'de tutuklu bulunduğunu ifade ederek, ''Mahkemenize açtığım bu dava, hakkımda açılan ceza davasında birinci delildir. Ayrıca mahkemenizdeki davaya konu olayla ilgili olarak iki gazete aleyhine açtığım davalar da Yargıtayca bozulmuştur. Hatta daha önce kendilerinin lehime verdikleri karar bozulmuştur. Bu davada da Yargıtayın vereceği karar az çok bellidir. Aleyhime karar verin, okkanın altına gitmenizi istemem, vebalinizi kaldıramam'' diye konuştu. Hakim Nesrin Kaya, dava açıldıktan sonra 14 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6110 sayılı kanunun 12. maddesi gereğince, 2802 sayılı kanunun, 93. maddesine eklenen 93/a maddesi gereğince, şahıs davalılar Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın yönünden esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Değişen kanun gereği, davanın Adalet Bakanlığı yönünden kısmen kabulüne karar veren Hakim Nesrin Kaya, Adalet Bakanlığından 4 bin TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesini kararlaştırdı. -Dava dilekçesinden- Dava dilekçesinde, davacı Müyesser Yıldız Uğur'un bir arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesine, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında hazırlanan bir iddianamenin ekinde yer verildiği belirtilerek, ''Davalılar, özel sohbet niteliğindeki bir konuşmayı imha etmeyip olduğu gibi iddianame ekine koyarak CMK'nın 137. maddesine açıkça aykırı hareket ederek Uğur'un özel hayatını ve haberleşme gizliliğini ihlal etmişlerdir'' deniliyor. Söz konusu iddianamenin, davalı savcılar Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından hazırlandığı belirtilen dilekçede, Uğur'un özel telefon konuşmalarının, iddianame ekine konularak adının sanıklarla birlikte anılmasına neden oldukları öne sürülüyor. Dilekçede, bu nedenlerle 10 bin lira manevi tazminatın davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen alınmasına karar verilmesi isteniyordu.