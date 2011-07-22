-ADALET BAKANLIĞI 300 PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla (9-5'inci kadrolara) 300 icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alacak. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 1 Ekim 2011 Cumartesi günü Ankara'da saat 9.30'da gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını, 1-19 Ağustos 2011 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacak. Adaylarda Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi ön lisans programı mezunu olmak ve öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmaları şartı aranacak. Organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek sınavda adaylar giriş belgelerini, en geç 26 Eylül 2011 günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebilecek. Adaylar şifrelerini, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı alabilecek. Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınav günü ve yeri, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.