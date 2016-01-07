25 milyon kişi bankalara borçlu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre bankaya borcu olan 25 milyon vatandaştan 2 milyon 670 bini icra takibinde bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün bilgi edinme hakkı kapsamında yönelttiği İcra İflas Kanunu’nun 340. maddesinde düzenlenen “borçlunun ödeme şartını ihlal” suçundan mahkum olan ve hapse giren vatandaşlarla ilgili sorularını yanıtladı. Türkiye’de son 16 yılda toplam 110 bin 361 vatandaşın borcunu ödeyemediği için cezaevine girdiği belirtildi.

Tüketici kredisi borçları 134 kat arttı

İHA’nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Levent Gök konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 13 yılda tüketici kredisi borçlarının 134 kat, kredi kartı borçlarının ise 17 kat artış kaydettiğini hatırlattı.

Gök, resmi rakamlara göre, vatandaşların bankalara olan tüketici kredisi borçlarının 2,3 milyar liradan 305 milyar liraya, kredi kartı borçlarının 4,3 milyar liradan 76,5 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. 2002 yılı sonunda 6,6 milyar lira olan vatandaşın bankalara olan toplam borcunun 2015 yılının sonunda 382 milyar liraya çıktığını belirten Gök, şunları kaydetti:

“25 milyona yakın vatandaşımız ya tüketici kredisi ya kredi kartı ya da her ikisi birden bankalara borçlu durumda bulunuyor. Bunlardan 2 milyon 670 bini borcunu ödeyemediği için icra takibinde bulunuyor. Binlerce vatandaş borcunu ödeyemediği için ya hapse girdi ya da hapse girmemek için kaçak durumda bulunuyor.”

Beş yılda 1 milyon dava

Öte yandan İcra İflas Kanunu’nun 340. maddesine göre, zamanında ödeyemediği borcu nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan bir vatandaş icra dosyasına ya da haciz esnasında icra memuruna “borcumu ödeyeceğim” diye taahhütte bulunup, taahhüt ettiği borcu ödeyemez ise üç ay hapis cezasına çarptırılıyor.

Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı adli istatistiklere göre “ödeme şartını ihlal” suçlamasıyla 2010-2014 yıllarını kapsayan beş yılda toplam 1 milyon 180 bin dava açıldı. Bu davaların 725 bininde mahkûmiyet kararı çıktı. Yasaya göre ödeme şartını ihlal suçlarında sanıklara üç aya kadar tazyik hapis cezası veriliyor.

Adalet Bakanlığı, son beş yılda “ödeme şartını ihlal” suçundan mahkûm olan vatandaşlardan kaçının fiilen hapse atıldığını soran CHP Grup Başkan Vekili Gök’e gönderdiği cevapta, 2010 yılında 26 bin 177, 2011 yılında 23 bin 31, 2012 yılında 14 bin 990, 2014 yılında 11 bin 182, 2015 yılında ise 9 bin 944 vatandaşın kamuoyunda “taahhüdü ihlal” olarak bilinen “ödeme şartını ihlal” suçundan aldıkları mahkûmiyet nedeniyle hapse girdiğini açıkladı. Buna göre son beş yılda borcunu ödeyemeyen vatandaşlardan 110 bin 361’i hapse girdi. Aynı dönemde ödeme şartını ihlal suçundan cezaevine giren 108 bin 119 kişi de cezasını çekerek hapisten çıktı.