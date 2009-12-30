Adalet Bakanlığı 2 bin 478 personel alıyor

T24 - Adalet Bakanlığı, taşra teşkilatı için 2 bin 178 sözleşmeli zabıt kâtibi alacak, 220 mübaşir ve 80 şoför kadrosuna da açıktan atama yapılacak.



Buna göre, Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca, ilk defa istihdam edilmek üzere 2 bin 178 sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonuna, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre personel alınacak.



Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.



Başvurular 21 Ocak 2010 Perşembe günü başlayacak, 8 Şubat 2010 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.



Adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için 20 Şubat 2010 Cumartesi günü uygulama sınavı yapılacak.



Adaylar, 27 Şubat 2010'da da sözlü sınava alınacak.



Mübaşir ve şoför alınacak



Ayrıca, adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere, yardımcı hizmetler sınıfındaki 220 mübaşir kadrosuna ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 80 şoför kadrosuna, Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacak.



Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.



Başvurular, 9 Şubat 2010 Salı günü başlayıp, 22 Şubat 2010 Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.



Mübaşir kadroları için 6 Mart 2010 Cumartesi günü, şoför kadroları için 8 Mart 2010 Pazartesi günü adaylar sözlü sınava alınacak.

