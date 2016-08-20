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Adalet Bakanlığı 2 bin 371 personel alacak

Başvurular 22 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılabilecek

20 Ağustos 2016 14:37

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan ilana göre, zabıt  katibi, mübaşir, teknisyen, kaloriferci, şoför ve aşçı kadroları için 2 bin 371  personel alınacak. Bunlardan 2 bin 161'i sözleşmeli, 210 ise kadrolu olarak  istihdam edilecek.

Başvurularda, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme  Sınavında (KPSS-2016) KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu Personel  Seçme Sınavında (KPSS-2014) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 yılı Kamu  Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan  alma şartı aranacak.

Başvurular 22 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

Zabıt katipliği için müracaat edenler 1 Ekim Cumartesi günü uygulamalı  sınava tabi tutulacak. Tüm kadrolar için sözlü sınav ise 24 Ekim 2016'da  gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve sözlü sınavla ilgili detaylara  "http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2016/agustos/tasra/ilan.htm" adresinden  ulaşılabilecek.

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