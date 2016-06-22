Adalet Bakanlığı, 139 vekilin tüm fezlekelerini savcılıklara gönderdi

Adalet Bakanlığı, TBMM'nin ilettiği 139 milletvekili hakkındaki 682 fezlekenin tamamını ilgili savcılıklara gönderdi. Çeşitli suçlardan 152 milletvekili hakkında hazırlanan 799 dosya, önümüzdeki günlerde açılacak.

Adalet Bakanlığında bekleyen ve aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 57 milletvekili hakkında hazırlanan 117 dosyanın savcılıklara iade edildiği 10 Haziran'da TBMM'den bakanlığa iletilen 139 milletvekili hakkındaki 682 dosyayla ilgili de bakanlıktaki işlemler tamamlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 139 milletvekili hakkında hazırlanan söz konusu 682 fezlekenin tamamını ilgili savcılıklara gönderdi. Böylece hem bakanlık hem de TBMM'dekilerin iletilmesiyle çeşitli suçlardan 152 milletvekili hakkındaki 799 dosyanın tamamı gönderildi.

Başsavcılıklar her bir fezlekeyle ilgili ayrı soruşturma başlatacak.

Soruşturmalar, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca ve Adalet Bakanlığının genelgesi doğrultusunda başsavcılar veya başsavcı tarafından görevlendirilecek vekillerince yürütülecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Dokunulmazlığı kaldırılanların milletvekilliği devam edecek. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, sadece dokunulmazlık hangi iddia için kaldırılmışsa o iddiadan yargılanacak.

Hakkında iddianame hazırlanan ve dava açılanlar yargılanacak. Davalar, isnat edilen suçlara göre görevli mahkemelerde görülecek. Milletvekilliğinin sona ermesi, Anayasa'nın "Milletvekilliğinin Düşmesi" başlıklı 84. maddesinde düzenleniyor. Maddeye göre, "Milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmü uyarınca hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşenlerin milletvekilliği, kesin kararın TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle düşecek.

Hangi vekilin kaç fezlekesi var?

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle, biri bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 29'u AKP 57'si CHP, 55'i HDP, 10'u MHP'li olmak üzere 152 milletvekili hakkında fezleke yer alıyor. Dosyaların partilere göre dağılımına bakıldığında da HDP 511, CHP 211, AK Parti 50 ve MHP 23 fezlekeye sahip. Bağımsız Milletvekili Nazlıaka'nın ise 5 fezlekesi bulunuyor. Nazlıaka hakkındaki dosyaların birinde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de yer alıyor.