T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Bakanlığı, 139 vekilin tüm fezlekelerini savcılıklara gönderdi

Başsavcılıklar her bir fezlekeyle ilgili ayrı soruşturma başlatacak

22 Haziran 2016 17:08

Adalet Bakanlığı, TBMM'nin ilettiği 139 milletvekili hakkındaki 682 fezlekenin tamamını ilgili savcılıklara gönderdi. Çeşitli suçlardan 152 milletvekili hakkında hazırlanan 799 dosya, önümüzdeki günlerde açılacak.

Adalet Bakanlığında bekleyen ve aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 57 milletvekili hakkında hazırlanan 117 dosyanın savcılıklara iade edildiği 10 Haziran'da TBMM'den bakanlığa iletilen 139 milletvekili hakkındaki 682 dosyayla ilgili de bakanlıktaki işlemler tamamlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 139 milletvekili hakkında hazırlanan söz konusu 682 fezlekenin tamamını ilgili savcılıklara gönderdi. Böylece hem bakanlık hem de TBMM'dekilerin iletilmesiyle çeşitli suçlardan 152 milletvekili hakkındaki 799 dosyanın tamamı gönderildi. 

Başsavcılıklar her bir fezlekeyle ilgili ayrı soruşturma başlatacak.

Soruşturmalar, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca ve Adalet Bakanlığının genelgesi doğrultusunda başsavcılar veya başsavcı tarafından görevlendirilecek vekillerince yürütülecek.

 

Süreç nasıl işleyecek?

 

Dokunulmazlığı kaldırılanların milletvekilliği devam edecek. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, sadece dokunulmazlık hangi iddia için kaldırılmışsa o iddiadan yargılanacak.

Hakkında iddianame hazırlanan ve dava açılanlar yargılanacak. Davalar, isnat edilen suçlara göre görevli mahkemelerde görülecek. Milletvekilliğinin sona ermesi, Anayasa'nın "Milletvekilliğinin Düşmesi" başlıklı 84. maddesinde düzenleniyor. Maddeye göre, "Milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmü uyarınca hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşenlerin milletvekilliği, kesin kararın TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle düşecek. 

 

Hangi vekilin kaç fezlekesi var?

 

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle, biri bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 29'u AKP 57'si CHP, 55'i HDP, 10'u MHP'li olmak üzere 152 milletvekili hakkında fezleke yer alıyor. Dosyaların partilere göre dağılımına bakıldığında da HDP 511, CHP 211, AK Parti 50 ve MHP 23 fezlekeye sahip. Bağımsız Milletvekili Nazlıaka'nın ise 5 fezlekesi bulunuyor. Nazlıaka hakkındaki dosyaların birinde CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de yer alıyor.

 

 

ETİKETLER

dokunulmazlıkhdpchpmhpdevlet bahçeliselahattin demirtaşkemal kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24