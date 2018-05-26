Adalet Bakanı'ndan zabıt ve katiplere ‘kadro müjdesi'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimlerine 1 aydan kısa süre kala yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde görevli zabıt ve katiplere kadro müjdesi verdi.

Gül’ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.