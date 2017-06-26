Adalet Bakanı’ndan ‘yürüyüş’ yorumu: Boşuna yoruluyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili olarak “Samimi değil” dedi. Bozdağ "İstediği kararları yargıdan çıkarmaları mümkün değildir, boşuna yoruluyorlar" yorumunda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bayramlaşma programı için geldiği Yozgat’ta partisinin il teşkilatı ile bayramlaştı. Bozdağ, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ’ın gündeminde ‘Adalet Yürüyüşü’ vardı.

"Boşuna yoruluyorlar"

11. gününe giren Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün sadece bir kişi için yapıldığını belirterek, ”Yürüyüşlerle, tehditle, hakaretle yargının kararlarını etkileyeceğini düşünenler veya yargıdan bu yöntemleri kullananlar, istediği kararı alacağını umanlar boşuna yoruluyorlar. Şu anda Türkiye cezaevlerinde pek çok tutuklu ve hükümlü vardır. Sadece bir kişi için yapılan bir yürüyüş. Bakıyorsunuz, hesapları kitapları başka. Bunun üzerinde o nedir diye sorarsanız bir defa CHP’nin iç tartışmalarını bertaraf etme hesabı var. Bu yürüyüşte FETÖ’nün diğer Türkiye aleyhtarı çevrelerin yurtdışında Türkiye aleyhine algı oluşturma projelerine bir destek anlamı taşımaktadır. Oraya da bir katkı sunuluyor” açıklamasında bulundu.

"Yargının kararlarını etkileyeceğini düşünenler..."

Kılıçdaroğlu’nun başka bir hesabının da, hakim ve savcıları baskı altına almak olduğunu iddia eden ifade eden Bakan Bozdağ, “Yargıda görev yapan hakim ve savcıları baskı altına alarak hem FETÖ davalarında, hem darbe davalarında, hem de Kılıçdaroğlu’nun sonuç beklediği bazı takip ettiği özel davalarda özel sonuçlar çıkmasını sağlamaktır. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki; yürüyüşlerle, tehditle, hakaretle, yargının kararlarını etkileyeceğini düşünenler veya yargıdan bu yöntemleri kullananlar istediği kararı alacağını umanlar boşuna yoruluyorlar. Boşuna kendilerine zarar veriyorlar” dedi.

"15 Temmuz'u unuttu"

Kılıçdaroğlu’nun uzun süredir 15 Temmuz’a "darbe" demediğini öne süren Bakan Bozdağ, “Tabi Kılıçdaroğlu’nun, Adil Öksüz olayı ve darbe sonrası söyledikleri çok önemli. 15 Temmuz’da darbeye karşı Meclis’te onlarla beraber durduk, bombaların altında birlikteydik. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olmasından sonra darbe teşebbüsünü unuttu. Uzunca bir zamandır 15 Temmuz’a darbe dahi demiyor” diye konuştu.