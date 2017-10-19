Adalet Bakanı'ndan vize krizine neden olan sürece ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye ile ABD arasında çıkan vize krizine ilişkin olarak, "Yetkililer tutuklu konsolosluk çalışanları ile görüştü. Artık krizin çabuk çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye ile karşılıklı olarak vizelerin askıya alınması hakkında yapılan görüşmenin ardından olumlu bir gelişme beklediklerini ifade eden Gül, tutuklu bulunan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Gülen açıklamasında 'FETÖ' lideri Fetullah Gülen'in iade edilmesine ilişkin ABD'ye 5 talepname gönderdikleridi belirterek, "Şimdiye kadar ama neredeyse 100 klasör belgemiz ABD'ye iletildi" ifade etti.

Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları şöyle:

ABD ile vize krizi

Görüşmeler olumlu bir şekilde yapıldı. Orada ABD'nin talep ettiği bazı çifte vatandaşlarla ilgili görüşme talebi vardı. Bunlar sağlandı. Vize meselesinden bağımsız bir şekilde bu hakların kullanıldığı bir ülke. Avukatı ile görüşmenin bilgi kirliliği olduğu ortaya çıktı. Diğer hususlar da mahkemenin takdiridir. Vizelerle ilgili daha olumlu anlamda bir gelişmenin olacağını bekliyorum. Türkiye'nin de bu anlamda konuşacak çok şeyi var. Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde orada olmayan korumalar hakkında da dava açıyor. Bunlar oldu diye Türkiye vizelerin kaldırılması yoluna gitmemiştir.

"Kuvvetli şüphe olmasa tutuklama olmazdı"

Ailesi ile de görüşme sağlandı. Bu hususla ilgili de savcılığımız ailesinin öyle bir talebi olması halinde görüşebileceklerini açıkladı. Metin Topuz'un örgüt içindekli rolü ne, yargılama sonunda belli olacak. Yargılaması devam ediyor, soruşturma da gizli bir şekilde sürüyor. Kuvvetli şüphe olduğu için mahkeme tutuklama kararı vermiştir. Kesin bir mahkumiyet olsa yargılama sonucunda çıkacak. Kuvvetli şüphe olmasa tutuklama olmazdı. Suç işleyen biri varsa bu değerlendirilecektir. Yargılama sonucunda farklı kararlar da çıkabilir. Kuvvetli bir şüphe var, savcı da bunu araştırıyor. Yoğun bir şüphenin, örgütle temas anlamında yoğunlaştığına savcılık kanaat getirdi. Lehine de deliller çıkabilir, iddianame çıkıncaya kadar tüm bunların hepsini savcı topluyor.

Gülen'in iadesi

Örgütün lideri Gülen'le alakalı darbe öncesinde de iadesiyle ilgili talep yapılmıştı. ABD ile aramızda yapmış olduğumuz adli yardım anlaşmasına göre Gülen'in iade edilmesi gerekmektedir. ABD'ye, Türkiye'de bulunan biri saldırıda bulunsa Türkiye bu konuda şuna gitmeyecekti; Şuna gidin, kanıt verin demez. Türkiye iade ederdi. Çünkü bu uluslararası hukukun da gerekliliğidir. Ama ABD her türlü belge gönderilmesine rağmen iade hususunda bir gelişme olmamıştır. Ama şu an herhangi bir gelişme yoktur. 5 talepname oldu şimdiye kadar ama neredeyse 100 klasör belgemiz ABD'ye iletildi.

Müftülere nikâh yetkisi

Laikliğe aykırı düzenleme söz konusu değil. CHP üyelerinin yüzde 90'ı bu nikâhı gidip kendi yapacaklardır. Kanunlar da yaşayan hukuktur. Sosyal hayat nasılsa kanunlar da odur. Kanunların ruhu sosyal hayatın ruhu ile özdeşleşmek zorundadır. Türkiye'de nüfus memuru da, muhtar da nikâh kıyıyor. Müftüler de her türlü güvenlik soruşturmasını geçirmiş, denetime tabi tutulan üniversite mezunu kamu görevlileri. Bu Türkiye pratiğine uygundur. Türkiye'de vatandaşlarımızın yüzde 100'e yakını resmi kıyıyor bir de imam nikâhı kıyıyor. CHP'nin kullandığı dili de şiddetle kınıyor, tehlikeli buluyorum. En başta CHP'li vatandaşlarımızın da memnun olacağını düşünüyorum. Hem kadın hem erkek için aileyi düzenleme altına alan bir düzenlemedir. Diyanet'te sicili tutulmayacak, anında nüfus kaydına verilecek.

Lekelenmeme hakkı

Vatandaşımızın üzerine çamur at izi kalsın şeklinde bir durum oluştu. Suiistimaller yaşandı. Bunu önlemek anlamında bir düzenleme getirdik. (Lekelenmeme hakkı) OHAL düzenlemesi ile getirdiğimiz hakkı kullandık. OHAL döneminde özgürlükler kısıtlandı deniyor, biz çok önemli bir reform getirdik. Burada şüpheli kaydı açılmayacak. İsimsiz ihbar nedeniyle şüpheli kaydı açılmayacak. Savcı bakacak, genel, imza yok, soyut, neredeyse çöpe atılacak bir evrak gibi olacak. Vatandaşlarımız için iftirayı sona erdirecek çok önemli bir düzenleme. Savcılarımız da bunu değerlendiriyorlar. İftira atanlarla ilgili de savcılar resen soruşturmayı başlatıyor. Vatandaşlarımız haksız yere lekelenmeyecek.

Tek tip kıyafet

Tek tiple ilgili bu konuda teknik çalışmalar var. Bir kanun gerekiyor. Muhtemelen bu KHK düzenlenmesinde değerlendirilecek ibr konudur.

Anayasa çalışmaları

Biz Anayasa çalışmaları sürecinde MHP ile yapmış olduğumuz görüşmede, bir araya geldiğimiz her ortamda ve genel başkanlarımızla birlikte bir araya geldiğimizde parti, amblem ve metinleri bir tarafa bıraktık, memlekette 50 sene sonra da kim gelirse, Türkiye'deki tüm o yaşama kültürünü, 80 milyonu kucaklayacak hangi demokratik sistem, kurumlar ve aygıtlar olsun, hep ona baktık.

Adil Öksüz Almanya'damı?

Bugünlerde Adil Öksüz'ün evinin olduğu iddia edilerek, Almanya'da olduğu, yaşadığına ilişkin yeni bir haber daha çıktı. Bununla ilgili de yine tekrar daha somut bu belgeyle bir daha istenecek. Yargı, Türkiye'nin bekasını ortadan kaldırmak isteyen bu örgüt üyeleriyle Türkiye Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağımız dalgalandığı sürece mücadeleyi asla bırakmayacaktır."