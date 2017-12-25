Adalet Bakanı'ndan sivillere yargı muafiyeti açıklaması: Sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor

15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasında sivillere yargı muafiyeti getiren KHK maddesiyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu düzenlemenin sadece iki günü kapsadığını savundu.

15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti getiren KHK maddesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Adalet Bakanı Adhülhamit Gül ve AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan açıklamalar geldi.

"Burada yapılan düzenleme, sadece 15 Temmuz ve sonrasında 16 Temmuz'daki darbe girişiminin püskürtülmesiyle ilgili" diyen Bakan Gül, Gaziantep ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Hangi vatandaş darbe önleme dışında bir başkasına işkence etmişse, yanlış bir fiilde, haksız bir fiilde, hukuka aykırı fiilde bulunmuşsa bunlar da yargılanacaktır ama buradaki kapsam darbeyi önlemeye yönelik fiiller kapsamındadır, tarih de 15 Temmuz, 16 Temmuz'dur" ifadelerini kullandı.

Aynı konuda açıklama yapan AKP Sözcüsü Ünal da söz konusu maddenin 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını belirtti.

Ünal, "15/7/2016 ifadesi zaten orada var. 'Ve devamında' diyor. 'Ve devamı'ndan kastedilen nihayetinde 16 Temmuz sabahıdır. Yani burada yasa yapım tekniği açısından orada 'ile' ifadesi kullanılmış... 'Veya' ifadesi orada söz konusu değil. Yani diğer terör olaylarını kapsayan bir ifade, yasa yapım tekniği açısından orada mevcut değil. Açık ve net olarak bunun 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahıyla ilişkili olduğu ve o gün ülkesini darbecilerden korumak, işgalcilerden korumak için sokağa çıkan ve darbeye karşı direnen insanları kapsadığı son derece açık" dedi.

AKP Sözcüsü, "Daha önce biliyorsunuz, bu düzenleme ilgili emniyet ve askeri personele karşı getirilmişti. Şimdi bunun yanına o gece ülkesini işgalden savunan sivil halkın da buna eklenmesi gerekliliği ortaya çıktı ve bu yapıldı" diye ekledi.

Tartışmalı madde

696 sayılı KHK'nın tartışma yaratan 121'inci maddesinde, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden siviller hakkında hiçbir idari, mali ya da cezai işlem yapılamayacağı belirtiliyor.

8 Kasım 2016'da yayımlanan 6755 sayılı KHK ile kamu görevlileri için yapılan düzenlemeye sivillerin de dahil edilmesini sağlayan maddenin tartışma yaratan ifadelerinin yer aldığı bölüm ise şöyle:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

CHP AYM'ye başvuruyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK'larla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracaklarını açıkladı.

CHP milletvekili Haluk Pekşen ise 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesinin iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gideceğini söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Pekşen, "Bu hükmün iptali için AİHM'e bizzat elden götürmeye karar verdim. Çarşamba ya da en geç Perşembe günü Strasbourg'a gitmiş olacağım" dedi.