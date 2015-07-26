Adalet Bakanı'ndan 'Öcalan öldü' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Kenan İpek, PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın öldüğü yolundaki iddiaların gerçekle hiç bir ilgisinin bulunmadığını" açıkladı.

Bakan İpek, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı internet sitelerinde Öcalan'ın öldüğüne dair bazı haberlerin yapıldığı ve bu haberlerin sosyal medya üzerinden yayıldığının görüldüğüne dikkat çekerek, "Abdullah Öcalan'ın öldüğü yolundaki yayınların gerçekle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu haberlerin belli amaçlar doğrultusunda yapıldığı anlaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullandı.



